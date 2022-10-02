بدء الدراسة ببرنامج الحاسبات والذكاء الاصطناعى بجامعة جنوب الوادي الأهلية

قنا صابر سعيد

شهد الدكتور يوسف غرباوى رئيس جامعة جنوب الوادي، بدء الدراسة لبرنامج الحاسبات والذكاء الاصطناعى، بجامعة جنوب الوادى الأهلية بحضور الدكتور أحمد كمال نصارى، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور نوبى مهدى، عميد كلية الحاسبات والمعلومات بقنا.

قدم غرباوي، التهنئة للطلاب لبدء أولى خطواتهم الدراسية في أول عام جامعي لجامعة جنوب الوادى الأهلية، مشيرا إلى أن الجامعات الأهلية ليست خاصة ولا تهدف للربح حيث تقدم الدولة دعما كبيرا لبرامج الجامعة الأهلية، وأن التكلفة الفعلية للبرنامج ضعف ما يدفعه الطالب والـ50% الأخرى تتحملها الدولة.

وأكد الدكتور يوسف غرباوي، على أن برامج الجامعة الأهلية الدراسية تهتم بدراسة العلوم الحديثة والتخصصات العلمية المتطورة التي تؤهل الشباب لسوق العمل الراهن، سواء داخل مصر أو خارجها، داعيا الطلاب بالاستفادة القصوى من كافة امكانيات الجامعة المتاحة لهم.

