بحضور رئيس الجامعة.. وضع جدارية بعنوان "هنا عاش طلعت حرب" بتربية نوعية عين شمس

كتب ـ محمود راغب

شهد، صباح اليوم، الدكتور محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس، والدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، ود. غادة فاروق القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ود. أسامة السيد عميد كلية التربية النوعية، ومحمد أبو سعدة رئيس الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، وضع لوحة جدارية على مدخل قصر طلعت حرب نقش عليها اسم وتوصيف طلعت حرب باشا وذلك تخليدا لذكراه وتقديرا لإسهاماته فى إثراء الفن القديم واهتمامه بالثقافة والفن والمسرح والسينما، والتى حملت عنوان "هنا عاش طلعت حرب" ، بحضور وكلاء الكلية، وأحفاد طلعت حرب باشا، ورؤساء الأقسام وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونه والطلاب .

في بداية كلمته، توجه الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس بالتهنئة بالعام الدراسى الجديد متمنيا للكلية وطلابها عاما دراسيا موفقا، لافتا إلى أنه تم مراجعة صيانة كافة المرافق والمنشآت وغيرها لتوفير بيئة تعليمية ملهمة.

وأوضح أن مقر كلية التربية النوعية كان منزلاً لأحد أهم رموز الوطنية المصرية الذين أفنوا حياتهم لخدمة الوطن واستطاعوا تنفيذ مشروعات وكيانات مهمة أصبحت عماد للاقتصاد المصرى فيما بعد، لذا علي الطلاب معرفتها، مشيرا إلي أنه تم وضع كود علي الواجهة يمكن للطلاب مسحه للتعرف علي التاريخ المشرف لطلعت باشا حرب.

وأضاف المتيني أن التاريخ المصرى حافل بالتراث الذي علينا الحفاظ عليه، مشيدا بدور الجهاز القومى للتنسيق الحضارى في هذا الصدد والذي يحافظ علي المواقع الهامة ويصونها ويعمل علي التوعية بأهميتها.

وعبر د. عبد الفتاح سعود عن سعادته بتواجده فى كلية التربية النوعية التى شهدت العديد من الانجازات والتطورات بدعم رئيس الجامعة د. محمود المتينى و د. هشام تمراز نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة السابق والذى ستستكمل مسيرته الإنجازية د. غادة فاروق القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وأضاف أنه من خلال دعم رئاسة الجامعة وتوفير كافة الإمكانيات لطلاب كلية التربية النوعية سيتم الكشف عن كنوز ومواهب واعدة خلال الفترة القادمة حيث أصبحت الكلية مركز للإبداع والفنون بالجامعة .

وأعلن سعود أن كورال جامعة عين شمس ( كورال روح الشرق) سيكون الفقرة الرئيسية فى إحتفال انتصارات أكتوبر المجيد يوم الثلاثاء القادم.

من جانبه، رحب د. أسامة السيد في كلمته بالحضور، مشيرا إلى دور الكلية ومسرح طلعت حرب الفعال بالجامعة حيث أصبح المسرح بعد تطويره مفتوح للجامعة ككل ، يتدرب علي خشبته منتخب الجامعة وكورال روح الشرق والكورال الغربى إلى جانب كورال الكلية بقيادة أساتذة الكلية.

واستعرض د. أسامة السيد تاريخ المسرح والذى انشىء عام 1920، وتم تطويره بعد تعرضه للنيران عام 2007 ، لافتا إلي أن فكرة تجديده بدأت في عهد د. عبد الوهاب عزت رئيس الجامعة السابق ثم جاءت إدارة الجامعة الحالية برئاسة د. محمود المتينى ليتم تطويره بالكامل بأجهزة صوتيات وإضاءة حديثة واستوديو علي أعلي مستوى .

وأوضح أن من أسباب اهتمام الجامعة والكلية بالمسرح، أنه لم يكن مسرحا طلابيا فقط أو مجرد مسرح من مسارح الجامعة ولكنه مسرح له أثر تاريخي شاهدا للعديد من حفلات الفنانين العظماء، فقد غني عليه أفضل من غني وهى السيدة أم كلثوم، ولحن عليه أفضل من لحن وهو الموسيقار محمد عبدالوهاب .

وأضاف أن هذا المسرح شاهد علي التاريخ فقد استخدمه طلعت حرب باشا كقاعة سينمائية لعرض الأفلام التى قام بإنتاجها من استوديو مصر مثل فيلم ( وداد )، وقد وقف عليه عظماء الفن وحضر حفلاته كبار رجال الدولة من بينهم مصطفى النحاس باشا والأمير فيصل ملك السعودية وشيخ الأزهر ووزير الاوقاف وعدد كبير من القادة والوزراء.

في كلمته قدم محمد أبو سعدة رئيس الجهاز القومي للتنسيق الحضاري الشكر لرئيس جامعة عين شمس علي اهتمامه بالتراث، مؤكدا أن التراث المصرى حافل ولابد من الحفاظ عليه .

وأوضح دور الجهاز والذي يهتم بصيانه التراث إلي جانب اهتمامه بالعمران الحالى والذي سيصبح تراث للأجيال القادمة لذا يتم مراعاة الحفاظ علي تراثنا وهويتنا وأن تظل بصمتنا المصرية مطبوعة علي الجدران.

وأعلن عن إطلاق الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، مسابقة تصميم الميادين وعناصر فرش الطرق والفراغات المفتوحة بالمدن الرئيسية وعواصم محافظات جمهورية مصر العربية، وتهدف المسابقة للحصول علي أفكار مبتكرة لتصميم وصياغة الرؤية الجمالية لبعض من ميادين محافظات الجمهورية بما يحقق أهداف التنمية المستدامة في بناء حضارة ومستقبل جديد ، ودعا كليات الجامعة للمشاركة في هذا المخطط سواء في مجال التجميل أو العمران لتطوير الميادين في كافة المحافظات المصرية بشكل يعكس هوية المحافظة .

أعرب حفيد طلعت حرب عن سعادته بروح فريق العمل التى جمعت جامعة عين شمس مع جهاز التنسيق الحضارى والذي يعكس حب شديد للوطن وابنائه ، وهو نفس النهج الذي اعتمده طلعت باشا حرب في الاعتماد علي أبناء هذا الوطن .

وخلال الفعاليات تم اهداء لوحة زيتية مرسومة للدكتور محمود المتيني من الطالب عبد الرحمن صابر من الطلاب ذوى القدرات الخاصة ( صم وبكم).



اللوحة الجدارية



جانب من الاستقبال