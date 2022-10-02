بالأرقام.. تحسن أداء الأنشطة المالية غير المصرفية على رأسها "التمويل الاستهلاكي"

كتب هانى الحوتى

تحسن أداء الأنشطة المالية غير المصرفية خلال الفترة من يناير إلى يوليو عام 2022 على رأسها التمويل الاستهلاكي، والذي تضاعف خلال الفترة المذكورة، فيما انخفضت نسبة نمو نشاط التأجير التمويلي وحده، ويقدم "اليوم السابع" أبرز الأرقام التي تثبت تحسن الأنشطة غير المصرفية وهي:

1- بلغ إجمالي عدد إصدارات السوق الأولي 1816 إصدارًا خلال الفترة من يناير إلى يوليو من عام 2022 بقيمة 150 مليار جنيه مقابل 1814 إصدارًا بقيمة 107.9 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي بنسبة نمو 0.1% في عدد الإصدارات، وانخفاض 39.1% في القيمة.

2- بلغ إجمالي قيمة أقساط شركات التأمين حوالي 31.8 مليار جنيه وبلغت قيمة التعويضات 15 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى يوليو من عام 2022، مقارنة مع 28.4 مليار جنيه أقساط وبقيمة تعويض 12.8 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي بنسبة نمو 12.2% في الأقساط، و 17.3% في التعويضات.

3- بلغت عدد عقود التمويل العقاري الممنوحة من الشركات 5934 عقدًا خلال الفترة من يناير إلى يوليو من عام 2022 بإجمالي 7.7 مليار جنيه مقارنة مع 3626 عقدًا بإجمالي 3.8 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي بنسبة نمو 63.7% في عدد العقود، و105.3% في قيمة التمويل.

4- بلغ عدد عقود التأجير التمويلي 1872 عقدًا بقيمة 46.8 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى يوليو من عام 2022 مقابل 2099 عقدًا بقيمة 47.9 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي بنسبة انخفاض 10.8% في العقود ونسبة انخفاض 2.2% في قيمة التمويل.

5- بلغ حجم الأرصدة المدينة لنشاط التخصيم 12.1 مليار جنيه في نهاية يوليو عام 2022 مقارنة مع 8.4 مليار جنيه خلال نفس الشهر من عام 2021 بنسبة نمو 43.9%.

6- بلغ عدد عملاء التمويل الاستهلاكي 1.6 مليون عميل حصلوا على تمويلات بقيمة 16.4 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى يوليو من عام 2022 مقابل 703.6 ألف عميل حصلوا على تمويلات بقيمة 8.1 مليار جنيه بنسبة نمو 122.6% في عدد العملاء، و101.8% بقيمة التمويل.

7- بلغ عدد المستفيدين من نشاط التمويل متناهي الصغر 3.8 مليون مستفيد بقيمة 33.3 مليار جنيه في نهاية يوليو عام 2022 مقابل 3.3 مليون مستفيد بقيمة 22.93 مليار جنيه في الشهر ذاته عام 2021.