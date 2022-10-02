بابا الفاتيكان يدعو روسيا وأوكرانيا لوقف الحرب والانفتاح على دعوات السلام

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أعرب بابا الفاتيكان البابا فرانسيس، اليوم الأحد، عن قلقه العميق إزاء تصاعد الأوضاع في أوكرانيا جراء العملية العسكرية الروسية، منددا بخطر وقوع حرب نووية كارثية تشكل خطرا على البشرية بسبب تصاعد التوترات.



وناشد البابا فرانسيس، في حديثه بساحة القديس بيتر، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "وقف دوامة العنف والموت في أوكرانيا من أجل شعبه أيضا".



واستنكر البابا - وفقا للموقع الإخباري الرسمي للفاتيكان - احتمالية نشوب حرب نووية ستكون كارثية على البشرية بأكملها إزاء تصاعد التوترات، مؤكدا شعوره بالحزن العميق من معاناة الشعب الأوكراني أيضا.



كما دعا البابا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى "الانفتاح" على مقترحات السلام الجادة، وحث المجتمع الدولي على "استخدام جميع الوسائل الدبلوماسية" لإنهاء هذه "المأساة الضخمة" و "حالة الرعب" بسبب الحرب.