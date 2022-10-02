انخفاض تسجيلات السيارات التجارية الثقيلة بألمانيا وارتفاعها بإسبانيا وفرنسا × 8 أشهر

سجلت مبيعات السيارات التجارية الثقيلة، بفضل نتائج الأشهر الأربعة الماضية زيادة في المبيعات الإجمالية بنسبة 2.7٪ خلال أول 8 أشهر لتصل إلى 165.9 ألف سيارة .
وقد سجلت الأسواق الرئيسية فى المنطقة نتائج متباينة؛ فقد انخفضت التسجيلات فى ألمانيا بشكل طفيف بنسبة 1.8٪ بينما سجلت إسبانيا وفرنسا نموًا خلال الثمانية أشهر بواقع 9.9٪ و1.9٪ على التوالي.
اما قطاع السيارات او الحافلات التى يزيد وزنها على 3.5 طن فى الاتحاد الأوروبي، فقد تقلصت عمليات التسجيل بنسبة 5.4 ٪ مع بيع نحو 18 ألفًا و84 سيارة فى جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي.
وجاءت ألمانيا لتحقق أكبر انخفاض بنسبة قدرت بـ24.4٪، فيما تراجعت إيطاليا بواقع 16.1٪ وفرنسا بنحو 14.3٪ وفى المقابل، سجلت إسبانيا نموًا قويًا بنسبة 40.9٪.
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