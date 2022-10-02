اليوم السابع
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انخفاض تسجيلات السيارات التجارية الثقيلة بألمانيا وارتفاعها بإسبانيا وفرنسا × 8 أشهر

الأحد، 02 أكتوبر 2022 05:00 ص
انخفاض تسجيلات السيارات التجارية الثقيلة بألمانيا وارتفاعها بإسبانيا وفرنسا × 8 أشهر شاحنات - أرشيفية
كتبت : أمانى سمير

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سجلت مبيعات السيارات التجارية الثقيلة، بفضل نتائج الأشهر الأربعة الماضية زيادة في المبيعات الإجمالية بنسبة 2.7٪؜ خلال أول 8 أشهر لتصل إلى 165.9 ألف سيارة .
 
وقد سجلت الأسواق الرئيسية فى المنطقة نتائج متباينة؛ فقد انخفضت التسجيلات فى ألمانيا بشكل طفيف بنسبة 1.8٪؜ بينما سجلت إسبانيا وفرنسا نموًا خلال الثمانية أشهر بواقع 9.9٪؜ و1.9٪؜ على التوالي.
 
اما قطاع السيارات او الحافلات التى يزيد وزنها على 3.5 طن فى الاتحاد الأوروبي، فقد تقلصت عمليات التسجيل بنسبة 5.4 ٪؜ مع بيع نحو 18 ألفًا و84 سيارة  فى جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي. 
 
وجاءت ألمانيا لتحقق أكبر انخفاض بنسبة قدرت بـ24.4٪؜، فيما تراجعت إيطاليا بواقع 16.1٪؜ وفرنسا بنحو 14.3٪؜ وفى المقابل، سجلت إسبانيا نموًا قويًا بنسبة 40.9٪؜. 

مبيعات السيارات

سيارات النقل

السيارات التجارية

السيارات الثقيلة



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