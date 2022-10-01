المرور تحرر 26 ألف مخالفة تجاوز للسرعة المقررة

كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم، حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 89892 مخالفة مرورية متنوعة من بينها 26712 مخالفة تجاوز السرعة المقررة.

ونجحت الجهود في ضبط 1772 مخالفة السير بدون تراخيص و6 دراجات نارية مخالفة و16 مخالفة موقف عشوائى و14 مخالفة شروط التراخيص، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.