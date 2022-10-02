اليوم العالمى للمسنين.. التخطيط: إنشاء 172 دارا و192 نادياً لكبار السن

كتبت أسماء أمين

بمناسبة اليوم العالمى للمسنين كشف تقرير لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية عن اهتمام الدولة بالتوسع في برامج رعاية كبار السن خلال 8 سنوات، بحيث تم إنشاء 172 داراً للمسنين، و192 نادياً للمسنين، يستفيد منها 38 ألف شخص على مستوى الجمهورية.

وأوضح التقرير أنه تم إعفاء المسنين فوق 70 سنة من تكاليف الانتقالات في المواصلات العامة بنسبة 100%، وإعفاء من هم فوق 65 سنة من 50% من التكلفة، وذلك بمتوسط تكلفة تقدر بـ50 مليون جنيه سنوياً.

وأكد التقرير أن عدد المستفيدين من المعاشات التأمينية ارتفع من 8.7 إلى 10.7 مليون صاحب معاش ومستحق عنه.

ويحتفل العالم بيوم المسنين في الأول من أكتوبر من كل عام والذي حددته الأمم المتحدة في اجتمـاعها يوم 14 ديسمبر عام 1990، لتسليط الضوء على الإسهامات الكبيرة التي يقدمها المسنون في التنمية الشاملة داخل المجتمع، والتعرف على أهـم القضايـا التي تتعلـق باحتياجاتهـم والخدمـات المقدمـة لهـم.

ويتم الاحتفـال هـذا العـام تحـت شعـار " مرونة المسنين في عالم متغير"، ووفقآ لإحصاءات الأمم المتحدة فإنه من المتوقع أن يتضاعف عدد كبار السن في العمر من (60-65) عامًا في جميع أنحاء العالم خلال العقود الثلاثة المقبلة ليصل إلى أكثر من 1.5 مليار شخص عام 2050 وسيعيش 80٪ منهم في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل.