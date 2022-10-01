حياة كريمة.. مرور ميداني على مشروعات المبادرة في الكلح غرب بأسوان

أسوان- صلاح المسن

قامت لجنة من الوحدة المحلية لقرية الكلح غرب بمركز إدفو بمحافظة أسوان، بمتابعة أعمال مشروعات حياة كريمة لتطوير الريف المصرى وتذليل العقبات أمام الشركات المنفذة والتأكيد على سرعة الانتهاء فى المواعيد المحدد لها، وتم المرور على بعض المشروعات بقرى الكلح غرب وهى مشروع إنشاء وحدة إطفاء الكلح غرب وإنشاء نقطة إسعاف الكلح غرب وإنشاء لوحة توزيع كهرباء الكلح غرب وإنشاء السويقة بالكلح غرب وإنشاء وحدة شئون الصعايدة بحرى وإحلال وتجديد مركز شباب الصعايدة بحرى وتبطين ترعة جزيرة الصبحة والسيد وأعمال مشروع توصيل الغاز الطبيعى ابتداء من قريه الكرنك .

من ناحية أخرى واستمرارا للمتابعة الدورية أولاً بأول للموقف التنفيذى للمشروعات الجارية ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى (التطوير الشامل للريف المصرى.. حياة كريمة)، كان قد كلف اللواء أشرف عطية محافظ أسوان نائبه أحمد شعبان بعقد اجتماع تنسيقى مع مسئولى الشركات المنفذة للمشروعات الجارية بقرى مركز إدفو وذلك للمناقشة وإيجاد الحلول المناسبة للمشاكل المتداخلة بين عدد من الجهات المعنية بخدمات الطرق والكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحى، وأيضاً خدمات الاتصالات، بالإضافة إلى استعراض وبحث نسب ومعدلات التنفيذ للمشروعات الجارية مع هيئة التعمير وعمل محاضر تنسيقية بين دار الهندسة وباقى الجهات المختصة، وفى نفس السياق كان قد قام أحمد شعبان نائب محافظ أسوان بجولة ميدانية لدفع معدلات العمل وتذليل العقبات والمشكلات ومتابعة نسب التنفيذ الجارية بعدد من المشروعات داخل قرى مركز إدفو وخلال الجولة الميدانية تفقد أحمد شعبان مشروع إنشاء السويقات بقرى الكلح غرب والكلح شرق والرديسية بحرى، بالإضافة إلى مشروع إنشاء وحدة مطافى الكلح غرب ووحدة مطافى الرمادى بحرى، علاوة على زيارة مشروع إنشاء موقف الشيخ عامر بنسبة 50%، بجانب مشروع إنشاء موقف الغنمية باعتمادات مالية تصل إلى 20 مليون جنيه.