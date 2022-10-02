اليوم السابع: الرئيس السيسى يوجه بمبادرات جديدة لتحفيز وجذب الاستثمارات

تتابع اليوم السابع فى عددها المطبوع الصادر غدا العديد من القضايا والملفات المهمة، منها: الرئيس السيسى يستقبل وفدا اقتصاديا من رموز مجتمع الأعمال بدولة الكويت.. ويؤكد: فرص استثمارية متنوعة بمصر فى كل القطاعات التنموية.. الرئيس السيسى يوجه بمبادرات جديدة لتحفيز وجذب الاستثمارات الأجنبية.. الرئيس يتابع مؤشرات السياسة النقدية وأداء القطاع المصرفى بالدولة

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الرئيس السيسى يستقبل وفدا اقتصاديا من رموز مجتمع الأعمال بدولة الكويت.. ويؤكد: فرص استثمارية متنوعة بمصر فى كل القطاعات التنموية.. الرئيس للوفد الاقتصادى الكويتى: نتطلع لتطوير عالقات التعاون الاقتصادى والتجارى ولدينا عوامل تمثل قاعدة راسخة وداعمة للاستثمار بمصر فى مقدمتها البنية التحتية الحديثة والإرادة القوية والقرار السياسى الداعم من أعلى مستوى

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