الكهرباء: أكتوبر آخر الفواتير المرتفعة مع انتهاء الصيف.. واحذروا دفايات الشتاء

كتبت رحمة رمضان

كشف الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن فاتورة أكتوبر الجارى التى يتم تحصيلها فى نوفمبر أخر فواتير فصل الصيف المرتفعة ، كاشفا أن معدلات اﻻستهلاك تنحفض من شهر نوفمبر وترتفع تدريجيا مع فاتورة شهر أبريل.

وقال حمزة فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن هناك بعض المواطنين يستبدلون التكييف الكهربائية بالدفاية خلال أشهر الشتاء وهو ما يتسبب في ارتفاع قيمة فاتورة استهلاك الكهرباء الشهرية خلال فصل الشتاء وتعد أحد الأسباب الرئيسية في إرتفاع قيمة الفاتورة وكذلك سخانات حمامات السباحة وغلاية المياه.

أوضح حمزة ، أن أى مواطن يقل استهلاكه عن 650 كيلو وات ساعة شهرياً يحصل على دعم من الدولة وعدد المشتركين الذين يقل استهلاكهم عن 650 كيلو تصل نسبتهم إلى 35% من إجمالى عدد المشتركين وعددهم 27 مليون 800 ألف مشترك.

وقال حمزة، لا يمكن لأحد أن يتلاعب فى استهلاكات المواطنين خاصة بعد تطبيق أحدث وسائل التكنولوجيا الحديثة فى منظومة الفواتير وطرق المحاسبة سواء من خلال برنامج القراءة الموحد لتسجيل قراءة عدادات الكهرباء التقليدية أو القارئ الضوئي لمتابعة الاستهلاك لمستخدمي العدادات مسبوقة الدفع.