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قبل ما تشغل التكييف تأكد من اتباع هذه الخطوات لتجنب ارتفاع فاتورة الكهرباء

السبت، 17 سبتمبر 2022 08:00 ص
قبل ما تشغل التكييف تأكد من اتباع هذه الخطوات لتجنب ارتفاع فاتورة الكهرباء تكييف - أرشيفية
كتبت: رحمة رمضان

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بعض الخطوات الهامة يجب اتباعها قبل تشغيل تكييف الهواء لتجنب ارتفاع قيمة فاتورة الكهرباء الشهرية خلال أشهر الصيف، وفيما يلي أهم الخطوات التي يجب اتباعها للتاكد من كفاءة التكييف قبل موسم الصيف:

1تنظيف الفلتر الخاص بجهاز التكييف بشكل قبل تشغيله  لان تراكم الأتربة فى الفلتر سيقلل من كفاءة التكييف و يستهلك كهرباء أكثر .

 

2تاكد من نظافة الوحدة الخارجية  من الاتربة والحطام والعشب الصغير لضمان الحصول على أعلى كفاءة.

 

3يجب فحص مجاري الهواء من قبل فنى متخصص.

 

4معاينة خطوط التبريد.

 

5-شغل مروحة بالغرفة قبل تشغيل التكيف للتخلص من الهواء الساخن.

 

6- تشغيل التكييف على درجة 25.

 

7-استمرار تشغيل المروحة أمام التكييف يساعد على زيادة نسبة البرودة و انخفاض استهلاك التكييف للكهرباء.

 

8-التاكد من غلق كافة النوافذ و الابواب بأحكام لعدم تسريب الهواء.


الكهرباء

الطاقة المتجددة

جهاز تنظيم مرفق الكهرباء و حماية المستهلك

ماس كهربائي



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