قبل ما تشغل التكييف تأكد من اتباع هذه الخطوات لتجنب ارتفاع فاتورة الكهرباء

كتبت: رحمة رمضان

بعض الخطوات الهامة يجب اتباعها قبل تشغيل تكييف الهواء لتجنب ارتفاع قيمة فاتورة الكهرباء الشهرية خلال أشهر الصيف، وفيما يلي أهم الخطوات التي يجب اتباعها للتاكد من كفاءة التكييف قبل موسم الصيف:

1. تنظيف الفلتر الخاص بجهاز التكييف بشكل قبل تشغيله لان تراكم الأتربة فى الفلتر سيقلل من كفاءة التكييف و يستهلك كهرباء أكثر .

2- تاكد من نظافة الوحدة الخارجية من الاتربة والحطام والعشب الصغير لضمان الحصول على أعلى كفاءة.

3- يجب فحص مجاري الهواء من قبل فنى متخصص.

4- معاينة خطوط التبريد.

5-شغل مروحة بالغرفة قبل تشغيل التكيف للتخلص من الهواء الساخن.

6- تشغيل التكييف على درجة 25.

7-استمرار تشغيل المروحة أمام التكييف يساعد على زيادة نسبة البرودة و انخفاض استهلاك التكييف للكهرباء.

8-التاكد من غلق كافة النوافذ و الابواب بأحكام لعدم تسريب الهواء.