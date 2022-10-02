القومى للمرأة يهنئ البطلة ميار شريف بعد تتويجها بلقب بطولة بارما للتنس

كتب محمود راغب

يتقدم المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي وجميع عضواته وأعضائه بخالص التهاني إلى البطلة المصرية "ميار شريف"، بعد تتويجها بلقب بطولة بارما الإيطالية من فئة 250 نقطة، كأول لاعبة مصرية تحقق هذا الإنجاز فى تاريخ لعبة التنس.

وعبرت الدكتورة مايا مرسي عن بالغ فخرها بهذا الانجاز التاريخى الذى حققته ميار شريف ، مضيفة أنها رفعت اسم مصر واسم المرأة المصرية البطلة عاليا، متمنية لها التوفيق والنجاح والمزيد من الإنجازات التاريخية.

يذكر أن ميار شريف توجت كأول لاعبة مصرية تفوز بلقب WTA 250 نقطة ، بعد تغلبها على اليونانية ماريا سكاري في دورة بارما الإيطالية من فئة الـ250 نقطة ، وتحتل ميار شريف حاليًا المركز الـ 73 عالميًا في تصنيف محترفات التنس وعادت مؤخرا من الإصابة التي حرمتها من استكمال منافسات بطولة رولان جاروس في مايو الماضى وكانت تسعى لتقديم بطولة مميزة في إيطاليا خاصة بعد خروجها المبكر في بطولة بودابست الدولية عقب خسارتها أمام السلوفاكية انا كارولينا شميدلوفا بمجموعتين دون رد حتى نجحت بتتويج البطولة التى نظمتها المدينة الإيطالية .