القابضة للصناعات الغذائية: إنشاء 3 مجمعات صناعية كبرى لصناعة الزيوت

كتب: رامى محيى الدين

قال الدكتور أحمد أبو اليزيد عضو مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية، إن رؤية القيادة السياسية تتمثل في تطوير قطاعات الدولة؛ بما فيها ما لها علاقة بالصناعة ومنها الشركة القابضة التابعة لوزارة التموين.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، أنه يجري إعادة هيكلة شركات قطاع الأعمال والقطاع الحكومي ومنح فرصة للقطاع الخاص شركة لدخول السوق من خلال مستثمر محلى أو عربى أو أجنبى.

وتابع أن هذا الأمر سيعود بالفائدة على المواطن؛ وسيكون مستفيدًا من الإنجازات التي ستخرج من هذا الاستثمار، لافتًا إلى أنه سيتم منح القطاع الخاص فرصة المشاركة في إنشاء مجمعات إنتاج الزيوت، مشيرًا إلى أن مصر تستورد جزء كبير جدًا من الزيوت من الخارج؛ الأمر الذي دفع المسؤولين لتشجيع الاستثمار في الزيوت داخليًا.

وأوضح، أنه سيتم عمل 3 مجمعات صناعية كبرى لصناعة الزيوت، لافتًا إلى أن أحد هذه المجمعات سيقام في منطقة برج العرب وآخر في منطقة مدينة السادات على مساحة 210 آلاف متر مربع، ومجمع ثالث بمدينة سوهاج سيكون بها مجمع كبير لاستخلاص وعصر الزيوت وتعبئة الزيوت.

وأكد، أن إنتاج مصر من الزيوت يكفي 3% من الاستهلاك، موضحًا أن مصر تسعى للوصول لاكتفاء ذاتي محلي من الزيوت من 5% إلى 50%، لافتًا إلى أن الدولة تطرح استثمارات في قطاع الزيوت على المستثمرين بنسبة تصل إلى 65%.

وأشار الدكتور أحمد أبو اليزيد عضو مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية، إلى وجود برنامج زمني لإنشاء المجمعات خلال 3 أو 4 سنوات؛ وتم اختيار أماكن إنشاء هذه المجمعات في برج العرب بالإسكندرية، وسوهاج، مؤكدًا أن المواطن يستهلك 19 كيلو زيوت سنويًا.

وشدد على أن مصر تستهلك سنويًا 2.6 مليون طن زيت، مشيرًا إلى أن مصر تستورد جزء كبير جدًا من الزيوت من الخارج؛ ما جعل هناك توجهًا لتشجيع الزراعات التعاقدية على المحاصيل الزيتية؛ وإدخال زيوت جديدة في المنظومة مثل زيت الكانيولا.