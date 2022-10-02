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"العفو الرئاسي" تؤكد استمرار عملها في دمج المُفرج عنهم بتوجيهات رئاسية

الأحد، 02 أكتوبر 2022 06:45 م
"العفو الرئاسي" تؤكد استمرار عملها في دمج المُفرج عنهم بتوجيهات رئاسية أعضاء لجنة العفو الرئاسى
كتب محمد السيد

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أكدت لجنة العفو الرئاسي أنها تُجري إجراءاتها بالتنسيق مع الأجهزة المعنية لخروج دفعة جديدة من المحبوسين احتياطيًا على ذمة قضايا من غير المتورطين بعنف ولا ينتمون لجماعات إرهابية خلال اليوم وغداً.

وأضافت لجنة العفو الرئاسي أن هذه الإجراءات تأتى استكمالاً للجهود المبذولة خلال الفترة الماضية والتي نتج عنها انفراجة ملموسة في هذا الملف.

وأكدت اللجنة استمرار عملها خلال الفترة القادمة في دمج المُفرج عنهم طبقاً لتوجيهات رئيس الجمهورية والتي يتم تنفيذها بالتنسيق مع أجهزة ومؤسسات الدولة، مجددة شكرها لرئيس الجمهورية والنائب العام و وزير الداخلية على جهودهم الحثيثة والمُقدرة لإنجاح عمل اللجنة.

كما أكدت لجنة العفو الرئاسى تطلعها للمزيد من الإفراجات خلال الفترة القادمة.

 


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