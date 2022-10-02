اليوم السابع
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السجن 3 سنوات لشخصين في اتهامهما بإحراز سلاح نارى بدون ترخيص بسوهاج

الأحد، 02 أكتوبر 2022 05:09 م
السجن 3 سنوات لشخصين في اتهامهما بإحراز سلاح نارى بدون ترخيص بسوهاج هيئة المحكمة
سوهاج- عمرو خلف

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قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم الأحد، بمعاقبة المتهم "م.ف" عامل، و"م.ع"، عامل، بالسجن 3 سنوات، لاتهامهما بإحراز سلاح نارى وذخيرة بدون ترخيص، بدائرة مركز المنشأة.

 

صدر الحكم برئاسة المستشار حمدى عبد العزيز، وعضوية المستشارين هانى صبحى وأحمد الجندى، بأمانة سر طه حسين وماجد أمين.

 

تعود أحداث الواقعة إلى عام 2022 ، بدائرة مركز المنشاة، عندما وردت معلومات لضباط مباحث مركز المنشاه، عن قيام المتهمين بإحراز سلاح نارى "بندقية آلية "وذخيرة بدون ترخيص، وبعد تقنين الإجراءات تأكدت صحة المعلومات الواردة، وتم القبض على المتهمين وبمواجهتهما اعترفا بالواقعة ، وتمت إحالة القضية لمحكمة الجنايات التى أصدرت حكمها المتقدم.


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جنايات سوهاج

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