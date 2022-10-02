الرقابة المالية توافق على اندماج "إيجى" و"ألفا" فى شركة أودن كابيتال جروب

كتب هانى الحوتى

أصدر الدكتور محمد فريد صالح رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارًا رقم 1625 لسنة 2022، بشأن الموافقة على اندماج كلًا من شركة إيجي كابيتال جروب للاستثمار والاستشارات المالية، خاضعة لأحكام القانون 159 لسنة 1981 (مندمجة 1)، وشركة ألفا كابيتال القابضة للاستثمارات المالية خاضعة لأحكام القانون 95 لسنة 1992 (مندمجة 2) في شركة اودن كابيتال جروب للاستثمارات المالية (الدامجة) خاضعة لأحكام القانون رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية.

وبلغ عدد الموافقات بشأن إصدارات أسهم تأسيس شركات جديدة وزيادة رؤوس أموال الشركات القائمة من أول العام حتى يوليو عام 2022 بلغت 1816 موافقة بقيمة مصدرة قدرها 150 مليار جنيه، مقارنة بـ1814 موافقة خلال نفس الفترة من العام الماضي بقيمة مصـدرة قدرها 107.9 مليار جنيه، خلال الفترة الماثلة من العام الماضي، ومن ثم شهدت عدد الموافقات نموًا بنسبة 0.1%، وفي قيمة التأسيس وزيادات رؤوس الأموال بنسبة 39.1%.

ووزعت الموافقات بين 1050 موافقة لتأسيس شركات بقيمة 18 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى يوليو لعام 2022 مقابل 1084 موافقة، بقيمة 22.5 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها لعام 2021 بنسبة انخفاض 3.1% في عدد الموافقات، وانخفاض بنسبة 20% بقيمة التأسيس، فيما بلغت عدد الموافقات على إصدارات أسهم زيادة رأس المال 754 موافقة بقيمة 121.4 مليار جنيه مقارنة مع 721 موافقة بقيمة 79.8 مليار جنيه خلال فترة المقارنة بنسبة نمو 4.6% في عدد الموافقات و 52.1% بقيمة التأسيس.