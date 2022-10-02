الداخلية تضبط 1512 قضية تموينية خلال 24 ساعة

كتب محمود عبد الراضي ـ أسماء شلبي

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام ، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية.

وأسفرت عن ضبط 1512 قضية تموينية متنوعة من بينها ضبط 389 قضية بيع بأزيد من السعر وعدم الإعلان عن الأسعار للسلع الغذائية وغير الغذائية ومواد بناء بمضبوطات (10 طن "حديد تسليح" - 96٫834 طن "دقيق أبيض – مسلى – سكر – أرز – زيت – خل طعام – أعلاف – أسمدة" – 1200 قطعة "حلوى" – 800 عبوة "دهانات" - 21234 عبوة سجائر)، وكذا (722) قضية فى مجال مخالفات المخابز عبارة عن (17 قضية دقيق مدعم "تصرف - تجميع" – 64 قضية إنتاج خبز ناقص الوزن – 58 قضية إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات - 17 قضية عدم إنتظام القيد بسجل حركة الدقيق – 2 قضايا توقف عن الإنتاج – 564 قضية متنوعة أخرى).. بمضبوطات (3٫900 طن دقيق بلدى مدعم – 26400 رغيف بلدى مدعم) ، وكذا ضبط (19) قضية إستيلاء على السلع المدعومة بمضبوطات أبرزها (2٫200 طن "سكر مدعم" – 19340 لتر مواد بترولية).. بحجم مضبوطات بلغت (112٫934 طن – 21234 عبوة سجائر – 26400 رغيف بلدى مدعم – 19340 لتر مواد بترولية – 1200 قطعة "حلوى" – 800 عبوة "دهانات") .. كان أبرزها الآتى :

وضبط (23,3 طن "دقيق أبيض") معبأة داخل شكائر لعدم الإعلان عن أسعار الخبز بقصد بيعه بأزيد من السعر المتداول لتحقيق أرباح غير مشروعة .. بحوزة (المدير المسئول عن محل لتجارة السلع الغذائية) بمحافظة القليوبية، وضبط (10 طن مواد بناء "حديد تسليح") بدون مستندات لعدم الإعلان عن أسعارها بقصد بيعها بأزيد من السعر المعلن .. بحوزة (المدير المسئول عن مخزن لتجارة مواد البناء) بمحافظة المنوفية، و ضبط (4,5 طن "أسمدة زراعية") معبأة داخل شكائر لعدم الإعلان عن أسعارها بقصد بيعها بأزيد من السعر المعلن لتحقيق أرباح غير مشروعة .. بحوزة (مالك محل لتجارة الأسمدة الزراعية) بمحافظة الشرقية وضبط (مالك محل بدال تموينى لصرف المقررات التموينية - بمحافظة الجيزة) وبحوزته كميه قدرها (2,2 سكر تموينى) مخصص ربطاً على البطاقات التموينية قام المذكور بتجميعها للإتجار بها فى السوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة مستولياً على الدعم المقرر.

وفى إطار جهود الإدارة فى ضبط مخالفات التلاعب بمنظومة توريد وتداول الأرز الشعير لموسم الحصاد الحالى وضبط حالات التهريب فقد أسفرت الجهود عن ضبط (19) قضية بمضبوطات بلغت (111٫350 طن "أرز شعير") .. كان أبرزها ضبط مالك (مخزن لتجارة الحبوب "بدون ترخيص" – بمحافظة كفر الشيخ) لتخزينة كمية قدرها (15 طن "أرز شعير") محظور تداولها بقصد حجبها عن التوريد للإتجار بها فى السوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة وضبط مالك (مخزن لتجارة الحبوب "بدون ترخيص" – كائن منية النصر بمحافظة الدقهلية) لتخزينة كمية قدرها (10 طن "أرز شعير") محظور تداولها بقصد حجبها عن التوريد للإتجار بها فى السوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة وضبط مالك (مخزن لتجارة الحبوب "بدون ترخيص" – كائن الجمالية بمحافظة الدقهلية) لتخزينة كمية قدرها (10 طن "أرز شعير") محظور تداولها بقصد حجبها عن التوريد للإتجار بها فى السوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة .

وفى إطار جهود الإدارة فى رصد ومتابعة المحلات ومراكز الخدمة القائمة على بيع أجهزة التنبيه الصوتية والضوئية الخاصة بمركبات الطوارئ المحظور تداولها بالأسواق.. فقد أسفرت الجهود عن ضبط عدد (4) قضايا بمضبوطات بلغت (63 قطعة "16 قطع صوتية – 20 قطعة ضوئية – 27 قطعة ملصق") وضبط (2,100 طن "مقطعات لحوم – مقطعات دواجن") معبأة داخل عبوات بدون بيانات ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية وتشكل خطراً على الصحة العامة ، تمهيداً لطهيها وطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة (المدير المسئول عن مخزن لتجهيز الوجبات تابع لأحد مطاعم الوجبات الجاهزة) بمحافظة القاهرة وضبط (1,450 طن "أسماك مُجمدة") معبأة داخل عبوات بدون مستندات مجهولة المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية من حيث اللون والقوام وتشكل خطراً على الصحة العامة ، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة (مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية) بمحافظة الغربية وضبط (1,360 طن "مقطعات لحوم – مصنعات لحوم") معبأة داخل عبوات بدون بيانات أو مستندات مجهولة المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية وتشكل خطراً على الصحة العامة ، تمهيداً لطهيها وطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة .. بحوزة (مالك مخزن بدون ترخيص تابع لأحد المطاعم) بمحافظة الجيزة وضبط (25680 قطعة مستلزمات طبية "مختلفة الأنواع") بدون مستندات مجهولة المصدر وغير مسجلة بالجهات المعنية ذات أثر بالغ الضرر على الصحة العامة ، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة .. بحوزة (المدير المسئول عن محل لتجارة المستلزمات الطبية) بمحافظة القاهرة وضبط (30 طن "بلاستيك خام" مستلزمات إنتاج) بدون مستندات مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات القياسية ، تمهيداً لإدخالها في عملية التصنيع طرح المنتج النهائى للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة .. بحوزة (المدير المسئول عن مصنع لإنتاج المنتجات البلاستيكية بدون ترخيص) بمحافظة المنوفية.

كما أسفرت جهود حملات رصد ومتابعة حجب "السجائر" والبيع بأزيد من السعر الرسمى والمهربة جمركياً "مجهولة المصدر".. عن ضبط 21 قضية بإجمالى مضبوطات بلغت (24924 عبوة "سجائر" مختلفة الأنواع – 35000 قطعة "فلتر") .