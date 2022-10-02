أعلنت شركة الخطوط المغربية، السبت إلغاء رحلتين: الأولى من الدار البيضاء إلى واجادوجو، وكان مقررا لها اليوم، والثانية من واجادوجو إلى الدار البيضاء وكان مقررا لها اليوم الأحد، وذلك بسبب إغلاق الحدود الجوية في بوركينا فاسو.
وكتبت الشركة - في تغريدة على موقع التدوينات القصيرة (تويتر) - أنها أبلغت عملائها بأنه "بسبب إغلاق الحدود الجوية في بوركينا فاسو، تم إلغاء الرحلتين المبرمجتين في 1 أكتوبر من الدار البيضاء إلى واجادوجو، وفي 2 أكتوبر من واجادوجو إلى الدار البيضاء".
وأضافت الشركة أن برنامج الرحلات من وإلى واجادوجو قد تطاله أيضا بعض التغييرات خلال الأيام المقبلة.
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