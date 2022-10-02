وكتبت الشركة - في تغريدة على موقع التدوينات القصيرة (تويتر) - أنها أبلغت عملائها بأنه "بسبب إغلاق الحدود الجوية في بوركينا فاسو، تم إلغاء الرحلتين المبرمجتين في 1 أكتوبر من الدار البيضاء إلى واجادوجو، وفي 2 أكتوبر من واجادوجو إلى الدار البيضاء".



وأضافت الشركة أن برنامج الرحلات من وإلى واجادوجو قد تطاله أيضا بعض التغييرات خلال الأيام المقبلة.