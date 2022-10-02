اليوم السابع
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التموين: نسعى لاكتفاء ذاتى من زيت الطعام 50%

الأحد، 02 أكتوبر 2022 12:09 م
التموين: نسعى لاكتفاء ذاتى من زيت الطعام 50% زيت الطعام
كتب ـ مدحت وهبة ــ تصوير خالد كامل

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أعلن اللواء أحمد حسنين العضو المنتدب والرئيس التنفيذى للشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، أن الشركة بصدد إنشاء مجمعين لاستخلاص وتعبئة الزيوت فى مدينتى برج القاهرة والسادات بهدف توطين صناعة الزيوت من المحاصيل الزيتية فى مصر من خلال التعامل بين وزراتى  التموين والزراعة. 

جاء ذلك خلال انعقاد المؤتمر الصحفى لوزارة التموين والتجارة الداخلية والشركة القابضة للصناعات الغذائية تحت عنوان "الاستثمار والترويج لصناعة الزيوت" بحضور اللواء احمد حسنين الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة القابضة للصناعات الغذائية واللواء مجدى الشاطر واللواء علاء ناجى نائبا رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية والدكتور احمد ابو اليزيد عضو مجلس ادارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية ورئيس شركة الدلتا للسكر احدى شركات وزارة التموين وومثلى شركات انتاج زيت الطعام والمستثمرين.

وأكد "حسنين"، أن الدولة تسعي إلى تحقيق اكتفاء ذاتى من زيوت الطعام يصل إلى 50%، حيث إن الشركة القابضة تمثل أكبر شبكة توزيع على مستوى الجمهورية وتم الاستعانة لبيوت الخيرة لتطوير صناعات السكر والاغذية المحفوظة والزيوت، وقد تم اختيار مواقع المجمعات الصناعية بعناية لتكون أقرب للمحاور الرئيسية لتسهيل النقل والتخزين، لافتا إلى أن توجه الدولة للاستثمار ترى إنشاء شركة استثمار بالتعاون بين القابضة  الغذائية مع القطاع الخاص تصل فيها نسبة الشركة القابضة الغذائية تتراوح ما بين 25_30% والقطاع الخاص تصل نسبة مشاركته إلى 70% .


التموين

اكتفاء ذاتى من زيت الطعام

زيت الطعام

مصانع زيت الطعام

مخزون زيت الطعام



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