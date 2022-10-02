التموين: اختيار مدينة برج العرب لإنشاء أكبر مجمع لصناعة الزيوت بالشرق الأوسط

كتب مدحت وهبة تصوير خالد كامل

قال الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية: نستهدف مشاركة عدد من الشركات فى تطوير قطاع الزيوت، لأننا نستهدف حاليا الزراعات خارج الحدود المصرية، لأن عددا من أنواع الزيوت لايمكن زراعتها في مصر، وتم اختيار مدينة برج العرب بالإسكندرية، لإنشاء أكبر مجمع صناعي لصناعة الزيوت في الشرق الأوسط.

وأعلن الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، أن عددا من شركات الاستشارات الفنية، انتهت من دراسة تطوير شركات الزيوت التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية(شركة الإسكندرية للزيوت والصابون،وشركة طنطا للزيوت والصابون، والشركة المصرية للنشا والخميرة والصابون وشركة أبو الهول للزيوت و شركة النيل للزيوت والصابون).

وأوضح أن الدراسة تتضمن إنشاء 4 مجمعات صناعية بتكلفة استثمارية تبلغ 6 مليارات جنيه خلال فترة تتراوح من 3 الى 5 سنوات بطاقة انتاجية تصل الى 2400 طن يوميا،في إطار توجيهات القيادة السياسية لتطوير صناعة وإنتاج الزيوت كسلعة استراتيجية ضرورية للمواطن.

خلال ذلك تم انعقاد المؤتمر الصحفى لوزارة التموين والتجارة الداخلية والشركة القابضة للصناعات الغذائية، تحت عنوان "الاستثمار والترويج لصناعة الزيوت" بحضور اللواء احمد حسنين الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة القابضة للصناعات الغذائية واللواء مجدى الشاطر واللواء علاء ناجى نائبا رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية والدكتور احمد ابو اليزيد عضو مجلس ادارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية ورئيس شركة الدلتا للسكر احدى شركات وزارة التموين وومثلى شركات انتاج زيت الطعام والمستثمرين.

وكان وزير التموين أكد أن شركات الزيوت الحالية شركات التقنية الفنية بها متقادمة ولم تمتد إليها يد التطوير على مدار 35 عاما ، ولا تتجاوز طاقته اليومية عن 1600 طن يوميا، كما أن اجهزة الاستخلاص لا تتجاوز طاقتها عن 200 طن يوميا، لافتا الى أن الدراسة تمت على ثلاث مراحل تضمنت المرحلة الأولى دراسة الوضع الراهن من النواحي الفنية والإدارية والتسويقية،للشركات ، فيما تضمنت المرحلة الثانية اختيار البدائل المتاحة،الأول وهو تطوير شركات القائمة،وهي صعبة نظرا لوجود أغلب المصانع داخل الكتل السكنية مما يتطلب هدمها وبنائها في مناطق اخرى.،مشيرا إلى أن البديل الثاني تضمن انشاء مصانع داخل المناطق الصناعية المهيأة لإنشاء كيانات تستطيع منافسة شركات القطاع الخاص والشركات العالمية.

وأشار إلى أن الدراسة تضمنت إنشاء مجمع صناعي في منطقة برج العرب على مساحة 140 ألف متر، وقد تم تخصيص الأرض للشركة القابضة للصناعات الغذائية ،سيكون انتاجه استخلاص الزيوت بطاقة يومية تصل الى 3 آلاف طن بذور،بالإضافة إلى تكرير وتعبئة الزيوت بطاقة تصل إلى 800 طن يوميا،وانتاج السمن النباتي بطاقة 5 آلاف طن يوميا،وانتاج المرجرين الصناعي مشيرا الى إمكانية إضافة نشاط إنتاج الأعلاف مستقبليا ويتم إقامة المجمع الثاني ما منطقة السادات و لتكرير وتعبئة الزيوت النباتية بطاقة 800 طن يوميا و أن المجمع الثالث سيقام بمحافظة سوهاج لاستخلاص الزيوت والبذور بطاقة تصل الى ألفين طن يوميا.