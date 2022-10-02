التعليم تنعى معلمة توفيت إثر حادث أمام مدرسة بكفرالشيخ

نعت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، وفاة معلمة، حيث نعى الدكتور محمد مجاهد نائب الوزير للتعليم الفنى والدكتور محمد موسى عماره - رئيس الإدارة المركزية لمدارس التعليم الفنى، المعلمة انديرا غاندى عبد الحميد معلمة اللغة العربية فى مدرسة مطوبس الثانوية التجارية بدسوق والتى توفت اليوم أثر حادث اليم أمام المدرسة. اللهم تقبلها مع الشهداء واغمرها برحمتك وادخلها الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب.

وانطلق صباح السبت 1 أكتوبر الجارى، العام الدراسى الجديد بالمدارس الرسمية والرسمية لغات والخاصة فى عدة محافظات بينما ينتظم العام الدراسى الجديد غدا الأحد فى جميع المدارس، كما انتظمت الدراسة 18 سبتمبر الماضى بالمدارس الدولية.

وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى الدكتور رضا حجازى على دمج التكنولوجيا فى البرنامج الدراسى من خلال تحقيق نسبة الـ25% من حصص مشاهدات القنوات التعليمية بالمدارس من خلال القنوات التعليمية فى العملية التعليمية، بمختلف مراحل التعليم، من خلال (السبورة الذكية، أو الداتا شو، أو أجهزة الكمبيوتر)، مما سيساهم بشكل فعال فى توفير وقت كافٍ؛ لممارسة الأنشطة بمختلف أنواعها: الرياضية، والثقافية، والفنية، والعلمية، والتكنولوجية، والمساهمة فى اكتشاف الموهوبين ورعايتهم، بالتعاون مع وزارتى الشباب والرياضة والثقافة.

وأشار الوزير إلى أهمية توفير بيئة عمل مناسبة للمعلمين؛ تتميز بالاحترام والتقدير، وتليق بمكانتهم المتميزة، وتضمن أداءهم لرسالتهم السامية على الوجه الأمثل، إضافة إلى توفير بيئة صحية أمنة للطلاب.