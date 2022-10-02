التضامن: اختيار 5 منتجات يدوية بالوادى الجديد وتسليم كل فائز 10 آلاف جنيه

كتب مدحت وهبة

شاركت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي صباح اليوم في افتتاح الملتقى التسويقي المصري الثاني للتمور بأرض المعارض بمدينة الخارجة بمحافظة الوداي الجديد، والذي يستمر لمدة ثلاثة أيام، تزامناً مع احتفالات المحافظة بعيدها القومي الـ63 تحت رعاية رئيس الجمهورية، وبالتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة، وبحضور السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، واللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، واللواء خالد شعيب محافظ مطروح و حنان مجدي، نائب محافظ الوادي الجديد، ولفيف من المحافظين السابقين، وسفيري موريتانيا والسنغال، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.

وبدأ الملتقى بعرض جميع التمور المصرية والعالمية بمشاركة أكثر من 100 عارض من منتجي ومصنعي التمور على مستوى الجمهورية؛ حيث تشارك مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة في فعاليات مهرجان الملتقى بمجموعة أنشطة تقدم من خلال الجمعيات الأهلية والتي تبرز أهمية العمل الاجتماعي في مجال التنمية، حيث سيتم تنفيذ معرض للحرف اليدوية التي تعبر عن تراث الوادي الجديد من خلال الأعمال والأشغال اليدوية من منتجات النخيل والخزف والرسم على الرمال والزي التقليدى للواحات والمصنوع من أيدي أبناء المحافظة بالجمعيات الأهلية المشاركة، كما تم التنسيق مع بنك ناصر الاجتماعي لإقامة مسابقة لاختيار أفضل 5 منتجات من الحرف اليدوية على مستوى المحافظة، وسيتم تسليم الجوائز المقدمة من بنك ناصر الاجتماعي ضمن فعاليات المهرجان، حيث سيتم تسليم فيزا "ميزة" لكل فائز بها مبلغ 10 آلاف جنيه بإجمالي 50 ألف جنيه للفائزين الخمسة.



وتفقدت القباج والوزراء والمحافظين خلال الزيارة أرض مجمع المصالح الحكومية المميكن الجاري إنشاؤه كأول نموذج على مستوى الجمهورية يحاكي العاصمة الإدارية الجديدة، ويتم ربطه إلكترونيًا بالحي الحكومي، والمقرر افتتاحه بداية العام المقبل، كما من المقرر أن يتم إنشاء حضانة نموذجية لتقدم كافة الخدمات لأبناء العاملات بالمجمع.



وزارت وزيرة التضامن الاجتماعي والحضور حديقة 30 يونيو؛ حيث تشهد هذه الحديقة زراعة نخل بأسماء الوزراء والمحافظين والسفراء، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لزراعة 2.5 مليون نخلة بالمحافظة والتي تم الانتهاء من زراعة المليون الأولى منها حتى الآن، كما تم تفقد مشروع واحة الحرير لإنتاج الحرير الطبيعي شمال مدينة الخارجة والمقام على مساحة 180 فدان ويشمل الصوب الزراعية " توت - خضروات - نخيل" ومعامل إنتاج الحرير وتربية دودة القز ضمن المبادرة القومية لإحياء صناعة الحرير الطبيعي.



وشاركت القباج في افتتاح مركز التنمية المستدامة لموارد الوادي الجديد بالخارجة التابع لمركز بحوث الصحراء بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، كما تفقدت مركز التأهيل الشامل لذوي الإعاقة بمدينة الخارجة؛ حيث يقدم المركز خدمات متكاملة لتأهيل ودمج ذوي الإعاقة، وإتاحة خدمات طبية وترفيهية لهم وفقًا لأحدث الوسائل التكنولوجية والعلاجية، ويتكون المبنى من عدة أجزاء تتضمن مبنى مكون من طابقين واستراحة لإقامة الوافدين من أسر الأطفال الخاضعين للعلاج، عيادات طبية وعلاجية ومناطق ترفيهية وحمام سباحة مجهز لذوي الإعاقة وملاعب رياضية وصالة طعام.



وحرصت وزيرة التضامن الاجتماعي والسادة الوزراء والحضور على تفقد مبنى بيوت الطلبة والطالبات التابع لجمعية رعاية الطالب بمدينة الخارجة؛ حيث اطلعوا على الخدمات المقدمة للطالبات والطلاب لجميع المراحل التعليمية والمرحلة الجامعية؛ بهدف توفير سكن لائق للطلاب الوافدين، والتقطوا الصور التذكارية مع الطالبات، كما قامت وزيرة التضامن الاجتماعي خلال الزيارة بتسليم عدد من الأهالي وحدات إنتاجية بالتعاون مع الجمعيات الأهلية، كما شهدت توقيع بروتوكول تعاون بين بنك ناصر الاجتماعي وعدد من الجمعيات لتمويل المشروعات الصغيرة ، كما قامت بتسليم عدد من العرائس أجهزة كهربائية مقدمة من إحدي الجمعيات الأهلية.



وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن محافظة الوادي الجديد من المحافظات الواعدة وموقعها الجغرافي والاستراتيجي مميز للتجارة والزراعة، مشيرة إلى أن وزارة التضامن الاجتماعي حريصة دائما على مشاركة المحافظة في معارض ديارنا للحرف اليدوية والتراثية، فيما سيتم التوسع في عدد الحضانات بما يشمل 35 حضانة ما بين مطورة وجديدة، والتوسع في مدارس المجتمع ومحو الأمية.



وأضافت القباج أن الوزارة ستفتتح مركز شامل جديد لتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة بالداخلة، بالإضافة إلى المتواجد في الخارجة، كما ستعمل على التوسع في بيوت الطلبة والطالبات بالمحافظة، كما تعمل الوزارة بالشراكة مع الجمعيات الأهلية وبنك ناصر الاجتماعي على مشروعات التمكين الاقتصادي؛ حيث يتم دعم المشروعات بما يبلغ 50 مليون جنيه، مع العمل على زيادة المشروعات بالمحافظة ، بالإضافة إلى قيام الهلال الأحمر المصري بتنظيم قافلتين شاملتين لأهالي المحافظة.