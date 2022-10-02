افتتاح معامل المهارات بكلية التمريض في جامعة قناة السويس.. صور

صرح الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، أنه فى ظل الرعاية الصحية الشاملة التى تشهدها مصر الآن وتوجهات الدولة نحو الحفاظ على صحة وسلامة المرضى أصبح استخدام المحاكيات، والتعليم الافتراضى هو ما نسعى إليه كمؤسسة تعليمية مسئولة عن تخريج هيئة تمريضية متميزة.

جاء ذلك أثناء افتتاح الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس لمعامل مهارات التمريض بكلية التمريض بعد الانتهاء من أعمال رفع كفاءتها وزيادة قدرتها الاستيعابية لاستقبال وتدريب الأعداد المتزايدة من الطلاب الراغبين فى دراسة التمريض ولخدمة البرامج الجديدة التى تم تفعيلها.

بحضور الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وهدى فرج أمين عام الجامعة والدكتورة وفاء عبد العظيم الحسينى عميد كلية التمريض ووكلاء الكلية وأعضاء هيئة التدريس بها.

وتابع رئيس الجامعة أن المعامل الجديدة تقدم خدماتها لجميع تخصصات التمريض حيث يوجد نماذج محاكاه لحالات متنوعة بالمستشفيات مثل الأمراض الباطنية والجراحات والحالات الحرجة والطوارئ يستطيع الطلاب التدريب على جميع المهارات التمريضية للبالغين بأمان ويمكن تغذيتها بسيناريوهات مختلفة لاستخدامها فى الامتحانات العملية للطلاب.

فيما أفاد الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أن المعامل تضم عددا من محاكيات الأطفال للتدريب على المهارات الخاصة بالأطفال فى أعمار مختلفة ابتداء من حديثى الولادة وكذلك التعامل مع الحالات الحرجة فى الأطفال.

وأردفت الدكتورة وفاء عبد العظيم أنه المعامل تشمل نماذج محاكاة للولادة الطبيعية والتعامل مع حالات النزيف بعد الولادة وفحوصات أمراض النساء وتنظيم الأسرة بالإضافة إلى نماذج تعليمية مختلفة تستخدم للشرح والتوضيح، موجهة الشكر لقيادات الجامعة على دعمهم الكبير للعملية التعليمية بالكلية وسرعة الانتهاء من أعمال رفع كفاءة المعامل قبل بداية العام الدراسى.