اليوم السابع
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إزالة 7 حالات تعد على الأرض الزراعية بمركز المحلة فى الغربية.. صور

الأحد، 02 أكتوبر 2022 09:14 ص
إزالة 7 حالات تعد على الأرض الزراعية بمركز المحلة فى الغربية.. صور إزالة مباني وتعديات
الغربيــــة عادل ضرة

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أكد اللواء وجدى الجروانى، رئيس مركز ومدينة المحلة، استمرار أعمال إزالة التعديات على الأرض الزراعية فى المهد و ذلك خلال أعمال المرحلة الثالثة من الموجة 20، حيث تم إزالة 7 حالات تعدى على الأرض الزراعية تحت إشراف المهندس صلاح حشيش نائب رئيس المدينة والمهندس محمد صالح مدير إدارة حماية الأراضي بالإدارة الزراعية واللواء أسامة أبو فرد مساعد مدير أمن الغربية لفرقة شرطة المحلة والعقيد محمد حوام مأمور مركز المحلة بالتنسيق مع رؤساء الوحدات المحلية.

وأضاف رئيس المدينة، أن الحالات التى تم إزالتها فى المهد نتيجة للتعدى على الأرض الزراعية كانت عبارة عن أسوار وغرف وأبنية بالبلوك والطوب الأحمر وسملات وحفر قواعد وشدات خشبية على مساحة 8 قيراط و21 سهم بالوحدات المحلية لشبرابابل وميت الليت هاشم و المعتمدية ومحلة حسن، كما تم مصادرة مواد البناء وإيقاف جميع أعمال التعديات والتحفظ على المعدات المشاركة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين.
 
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