اليوم السابع
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أكرم القصاص
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أ.ش.أ: تشاد تعلن تمديد الفترة الانتقالية قبل إجراء الانتخابات سنتين

الأحد، 02 أكتوبر 2022 09:59 ص
أ.ش.أ: تشاد تعلن تمديد الفترة الانتقالية قبل إجراء الانتخابات سنتين رئيس المجلس العسكرى الحاكم بتشاد محمد إدريس ديبي
أ.ش.أ

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أعلن المتحدث باسم الحكومة التشادية عبد الرحمن كلام الله، اليوم الأحد، تمديد المرحلة الانتقالية قبل إجراء الانتخابات، سنتين على الأكثر؛ ما يسمح بإبقاء رئيس المجلس العسكري الحاكم محمد إدريس ديبي على رأس الدولة، ويتيح له الترشح للرئاسة بعد ذلك.

وقال المتحدث باسم الحكومة، حسبما أفادت قناة "فرانس 24 "،" ستكون هناك مناقشات غدا الاثنين وننتظر نهاية الحوار الوطني الشامل لإعلان موقف الحكومة، لكن ليس الآن لتجنب إثارة جدل من أجل لا شيئ".

وبدأ "الحوار الوطني الشامل والسيادي" في 20 أغسطس بعد 16 شهرا على إعلان الجيش الجنرال محمد إدريس ديبي البالغ من العمر 37 سنة رئيسا عقب وفاة والده إدريس ديبي الذي قتل في طريقه إلى الجبهة للتصدي لمتمردين في 21 أبريل 2021.

وتولى محمد إدريس ديبي رئاسة المجلس العسكري الانتقالي الذي يضم 15 جنرالا وألغى الدستور وحل البرلمان، وأقال الحكومة، لكنه تعهد بإعادة السلطة إلى المدنيين عبر انتخابات "حرة وديمقراطية" بعد مرحلة "انتقالية" حددت بـ 18 شهرا قابلة للتجديد مرة واحدة، وكان يفترض أن تنتهي في 20 أكتوبر.

 


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