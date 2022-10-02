أوبزرفر: بريطانيا أدارت حملة للتأثير على نتائج انتخابات إيطاليا فى 1976

كتبت رباب فتحى

ألقت صحيفة "الأوبزرفر" البريطانية الضوء على ملفات بريطانية رفعت عنها السرية مؤخرا كشفت ما أسمته بـ"الحيل القذرة" التي قامت بها وزارة الخارجية للتأثير على نتيجة الانتخابات الإيطالية فى 1976 ومنع صعود الشيوعيين إلى السلطة.

وسردت الصحيفة كيف في 7 يونيو 1976 ، قدم برنامج بانوراما الرائد للشئون الجارية في بي بي سي تقريرًا عن الانتخابات العامة الإيطالية المقبلة. وقبل أسبوعين من الاقتراع ، وقف حزب بارتيتو كومونيستا إيطاليانو (PCI) - أكبر حزب شيوعي في أوروبا - "على أعتاب السلطة".

وكمثال على تدخل الخارجية للتأثير على الانتخابات، أجريت أول مقابلة تلفزيونية أجنبية مع قائد الحزب الشيوعي الإيطالى آنذاك ، إنريكو بيرلينجير ، ووقف المذيع ديفيد ديمبليبي أمام صورة لبيرلينجير مكتوبًا عليها "هل تثق بهذا الرجل؟". وفي تسليط الضوء على عواقب انتصار الحزب الشيوعي ، قال ديمبلبي لمشاهدي البي بي سي أنه إذا صوتت إيطاليا للحزب ، "فإن التموجات ستنتشر إلى ما هو أبعد من إيطاليا نفسها".

وتم تأمين المقابلة من قبل أحد كبار الصحفيين ريتشارد ليندلي. واستجوبه ليندلي حول موقف حزبه تجاه القمع السياسي في الاتحاد السوفيتي ، والتزامه بحلف الناتو ، و "إذا عادت الحرب الباردة مرة أخرى ... أين تكمن ولاءاتك؟"

كما ضغط عليه ليندلي بشأن قوة الاستقلال المعلن للحزب الشيوعي عن الحزب الشيوعي السوفيتي ، مقتبسًا تصريح لزعيم سابق للحزب الشيوعي إلى "رابطة فولاذية" بين الحزبين. فرد بيرلينجير: "إن استقلالنا مجرد حقيقة".

وكتب مسئول في وزارة الخارجية ، بيتر جوي ، لزميل له في روما: "كنا مهتمين بما حدث مع ليندلى..أفترض أنه ربما أتيحت لك الفرصة للتحدث إلى ليندلي قبل المقابلة إذا كان الأمر كذلك ، أحسنت!"

وأوضحت الصحيفة أن اهتمام المسئول فى وزارة الخارجية لم يكن اهتماما أكاديميًا، فجوي أشرف على وحدة سرية للغاية في قسم أبحاث المعلومات (IRD) ، الذراع الدعائية السرية للحرب الباردة في وزارة الخارجية.

وكانت وحدة التحرير الخاصة (SEU) التابعة لقسم أبحاث المعلومات مسئولة عن العمليات الأكثر حساسية في القسم ، حيث أدارت مهمات دعائية حول العالم ضد الشيوعيين وغيرهم ممن يُعتقد أنهم يهددون المصالح البريطانية. وعملت الوحدة بشكل وثيق مع جهاز المخابرات السرية MI6.

,كشفت التحقيقات الأخيرة التي أجرتها الأوبزرفر كيف حرضت إدارة أبحاث المعلومات على القتل الجماعي في إندونيسيا في الستينيات وشنت حملة سرية لتشويه سمعة أوجينجا أودينجا ، نائب رئيس كينيا اليساري.

الآن ، تكشف الوثائق التي رفعت عنها السرية حديثًا أن قسم أبحاث المعلومات أدار حملة مع جهاز المخابرات السرية MI6 "لتقويض مصداقية" الحزب الشيوعي الإيطالي والتأثير على انتخابات 1976.