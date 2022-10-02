أخبار البورصة اليوم الأحد 2-10-2022

كتب هانى الحوتى

تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الأحد 2-10-2022، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات عربية وأجنبية، وسط تداولات منخفضة، وخسر رأس المال السوقي 6.7 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 681.376 مليار جنيه.

إيقاف تداول 3 أسهم

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 3 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الأحد، وهم؛ اودن للاستثمار والتنمية، آراب للتنمية والاستثمار العقاري، ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية.

البورصة تخسر 6.7 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات عربية وأجنبية، وسط تداولات منخفضة، وخسر رأس المال السوقي 6.7 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 681.376 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 501.5 مليون ورقة مالية بقيمة 724.1 مليون جنيه، عبر تنفيذ 38.7 ألف عملية لعدد 192 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 89.22% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 4.24%، والعرب على 6.54%، واستحوذت المؤسسات على 15.27% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 84.72%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 391.1 ألف جنيه، 36.5 مليون جنيه، 185.7 ألف جنيه، 10.4 مليون جنيه، فيما مالت صافي تعاملات المؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 39.6 مليون جنيه، 7.8 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.43% ليغلق عند مستوى 9687 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1.21% ليغلق عند مستوى 1881 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.51% ليغلق عند مستوى 11961 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.55% ليغلق عند مستوى 3915 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.47% ليغلق عند مستوى 2217 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 1.5% ليغلق عند مستوى 3140 نقطة، ونزل مؤشر تميز بنسبة 0.3% ليغلق عند مستوى 3543 نقطة، وانخفض مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.3% ليغلق عند مستوى 1211 نقطة.

وصعدت أسهم 22 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 90 شركة، ولم تتغير مستويات 80 شركة.

أسهم خزينة

وأعلنت شركات ابن سينا فارما، والكابلات الكهربائية المصرية، والصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري، ومجموعة مستشفيات كليوباترا، وإيديتا للصناعات الغذائية، وإي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، شراء الأولى 800 ألف سهم خلال جلسة يوم الخميس الماضي، وشراء الثانية 500 ألف سهم خزينة، وبذلك تصل إجمالي نسبة أسهم الخزينة التي بحوزة الشركة إلى 2.67%، وشراء الثالثة 50 ألف سهم وبذلك تصل إجمالي نسبة أسهم الخزينة 2.02%، وشراء الرابعة 250 ألف سهم، وشراء الخامسة 230.5 ألف سهم، بنسبة 0.032% من رأسمال الشركة، وشراء السادسة 99.7 ألف سهم.

تعاملات الداخليين

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول يوم الخميس الماضي، إذ باع مجلس إدارة شركات البنك التجاري الدولي (مصر)، العربية لإدارة وتطوير الأصول، ام ام جروب للصناعة والتجارة العالمية، الإسكندرية للخدمات الطبية-المركز الطبي الجديد-الإسكندرية 65 ألف سهم، 700 ألف سهم، 310.8 ألف سهم، 8.8 مليون سهم، على التوالي، وباعت مجموعة مرتبطة بشركتي العربية لمنتجات الألبان "آراب ديري-باندا"، ام ام جروب للصناعة والتجارة العالمية، 5.4 مليون سهم، 325 ألف سهم، على التوالي، وباعت إدارة البنك التجاري الدولي (مصر) 28.3 ألف سهم.

فيما اشترى مجلس إدارة شركة بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، سي أي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، الإسكندرية للخدمات الطبية-المركز الطبي الجديد-الإسكندرية 160 ألف سهم، 41.3 ألف سهم، 1.4 مليون سهم، على التوالي، واشترت مجموعة مرتبطة بشركات الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو)، سيدي كرير للبتروكيماويات (سيدبك)، العبور للاستثمار العقاري، جي بي أوتو، اسباير كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، مصر للفنادق، 10920 سهم، 157 ألف سهم، 6164 سهم، 56 ألف سهم، 275 ألف سهم، 800 سهم، على التوالي.

المصريين للإسكان

قالت شركة المصريين للإسكان والتنمية والتعمير، ردًا على وجود عرض من إحدى الشركات السعودية للاستحواذ على نسبة 25% من الشركة بمتوسط آخر 6 شهور، فأنه في حالة وجود أي عرض من أي جهة للاستحواذ على حصة برأسمال الشركة، إلا أن هناك اجتماعات تجرى حاليًا مع إحدى الشركات السعودية الكبرى التي تعمل في مجال التطوير العقاري لدراسة شراكة استراتيجية مع صندوق المصريين للاستثمار العقاري حول تنفيذ المشروع بالشراكة مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والمشروع لازال قيد الدراسة.

من جهة أخرى قالت شركة ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية، إن مجلس الإدارة وافق على زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 56.25 مليون جنيه إلى 227.5 مليون جنيه، وذلك بواقع نسبة 60% حصة الشركة القابضة للأدوية بالتسوية على الأرصدة الدائنة ونسبة 40% نقدًا حصة حملة الأسهم مع مراعاة حقوق الأولوية لقدامى حملة الأسهم.

مرسيليا الخليجية

قالت شركة مرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقاري، إن مجلس الإدارة وافق على عقد تأجير التمويلي في حدود 50 مليون جنيه، والخاص بعدد 11 شاليه بقرية مرسيليا لاند بالكيلو 108 طريق الإسكندرية-مطروح الساحلي.

مطاحن شمال القاهرة

قالت شركة مطاحن ومخابز شمال القاهرة، إن مجلس الإدارة وافق على اعتماد المركز المالي خلال الفترة من 1 يوليو عام 2022 حتى 31 أغسطس عام 2022، وحققت الشركة فائض مبلغ 4.558 مليون جنيه مقابل عجز قدره 2.756 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة، ومقابل فائض مستهدف 3.095 مليون جنيه لذات الفترة.