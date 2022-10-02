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تراجع جماعى لمؤشرات البورصة بختام تعاملات جلسة بداية الأسبوع

الأحد، 02 أكتوبر 2022 02:53 م
تراجع جماعى لمؤشرات البورصة بختام تعاملات جلسة بداية الأسبوع البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى

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أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات عربية وأجنبية، وسط تداولات منخفضة، وخسر رأس المال السوقي 6.7 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 681.376 مليار جنيه.
 
وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.43% ليغلق عند مستوى 9687 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1.21% ليغلق عند مستوى 1881 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.51% ليغلق عند مستوى 11961 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.55% ليغلق عند مستوى 3915 نقطة.
 
كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.47% ليغلق عند مستوى 2217 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 1.5% ليغلق عند مستوى 3140 نقطة.

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