أخبار الاقتصاد اليوم.. السماح لممولى شرم الشيخ بإرسال مستندات التسجيل على البريد الإلكترونى

كتب عبد الحليم سالم

تنوعت اليوم الأحد 2-10-2022 أخبار الاقتصاد المصرى اليوم من ابرزها ، أعلن مختار توفيق رئيس مصلحة الضرائب المصرية أن المصلحة أتاحت إجراءً استثنائيًا للممولين بشرم الشيخ الملزمين بمنظومة الإيصال الإلكتروني الذين يمارسون أنشطتهم

الضرائب: السماح لممولى شرم الشيخ بإرسال مستندات التسجيل على البريد الإلكترونى

تيسيرا على ممولي شرم الشيخ أعلن مختار توفيق رئيس مصلحة الضرائب المصرية أن المصلحة أتاحت إجراءً استثنائيًا للممولين الملزمين بمنظومة الإيصال الإلكتروني الذين يمارسون أنشطتهم من خلال مركز رئيسي أو فرع اعتبارًا من 1 نوفمبر القادم، وهو إرسال المستندات المطلوبة للتسجيل على منظومة الإيصال الإلكتروني، على البريد الإلكتروني التالي: eReceipt.reg@eta.gov.eg بدلا من التسجيل ذاتيا ،وذلك في موعد أقصاه الخميس الموافق 6 أكتوبر2022.

وأشار مختار توفيق أن هذا الإجراء يأتي استمرارًا لإجراءات الدعم الذي تقدمه المصلحة للممولين أو المكلفين الواقعين في النطاق الجغرافي لمدينة شرم الشيخ بإصدار إيصالات ضريبية إلكترونية علي بيئة التشغيل الفعلي سواء كانوا يمارسون أنشطتهم من خلال مركز رئيسي أو فرع ،وتيسيرًا عليهم حيث ان التسجيل على المنظومة يتمثل في التسجيل ذاتيًا ، وذلك نظرا لإقتراب موعد إلزامهم بالمنظومة والذي يبدأ فى 1 / 11 /2022 .

رانيا المشاط تبحث تعزيز العلاقات مع مساعد المدير التنفيذى لبرنامج الأغذية العالمى

التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، مانوج دجونيجا، مساعد المدير التنفيذي ومدير المالية لبرنامج الأغذية العالمي، لبحث تعزيز العلاقات الثنائية بين الحكومة وبرنامج الأغذية العالمي، للتوسع في مشروعات التنمية الزراعية والريفية وجهود تعزيز الأمن الغذائي، وذلك بحضور كورين فليشر، المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ببرنامج الأغذية العالمي، وبرافين أجراوال، المدير القطري لبرنامج الأغذية العالمي في مصر، وفريق عمل وزارة التعاون الدولي المعني بالتعاون مع الأمم المتحدة.

في بداية اللقاء رحبت وزيرة التعاون الدولي، بمساعد المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي، مشيرة إلى أن الدولة المصرية تنظر لعلاقاتها مع مؤسسات التمويل الدولية والمنظمات الأممية، في إطار الشراكة البناءة لدفع جهود تحقيق التنمية المستدامة، تحت مظلة رؤية التنمية الوطنية 2030، كما أنها ترتبط بعلاقات قوية مع الأمم المتحدة باعتبارها دولة مؤسسة وعلى مدار عقود أسهمت العلاقات المتبادلة في دعم جهود التنمية في مختلف المجالات.

73.1 % زيادة فى عدد الوحدات السكنية المنفذة بواسطة الدولة عام 2020/2021

أصــدر الجهـاز المركزي للتعبئـة العامـة والإحصاء اليـوم الاحد بياناً صحفياً بمناسبة اليوم العالمى للإسكان، والذى أقرته الجمعيــة العامـــة للأمم المتحدة يوم الإثنين الأول من شهر أكتوبر سنوياً ، ويهدف إلى امكانية الحصول علي سكن مناسب وهو أحد حقوق الانسان الاساسية, كما يهدف إلي تذكير العالم بالمسئولية المشتركة لتوفير سكن للأجيال القادمة .

إجمالى الوحدات السكنية المنفذة:

- بلغ اجمالى عـدد الوحدات السكنية المنفـذة 336.3 ألـف وحـدة عـــام 2020/2021 باستثمارات قدرهــا 150 مليار جنيه مقابـل 194.2 ألف وحدة عام 2019/2020 باستثمارات قدرهـا 79 مليار جنيه بنسبة ارتفاع في الوحدات قدرها 73.1٪ والاستثمارات قدرها 90.1٪ .

- جاء الإسكان الإقتصادى فى المرتبة الأولــى طبقـا لنوعيـة البنـاء بعدد 169.1 ألف وحدة بنسبة قدرها 50.3% يليه الإسكان المتوسـط بعـــدد 123.7 ألف وحدة بنسبة قدرها 36.8% ويليـه الإسكــان فوق المتوســط بعـدد 17.1 ألف وحدة بنسبة قدرها 5.1%، ثم الإسكان الفاخر بعدد 26.3 اًلف وحدة بنسبة قدرها 7.8% من الإجمالي العام عام2020/2021.

18 مشروعا فائزا بالإسكندرية والبحيرة ومطروح فى مبادرة المشروعات الخضراء الذكية

المنسق العام للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية: المشاركات المكثفة من المشروعات تعكس مدى الوعى بقضايا البيئة وتغير المناخ.

قال السفير هشام بدر، المنسق العام للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية أن النجاح الذى حققته المحافظات فى المبادرة حتى الآن، والعمل الإيجابى والمكثف الذى تم على مستوى جميع المحافظات؛ يعكس مدى الوعى بأهمية المبادرة وما تقدمه فى إطار جدية التعامل مع البعد البيئى وتغيرات المناخ.

جاء ذلك خلال مؤتمر إعلان نتائج المشروعات الستة الفائزة بالمبادرة بمحافظات الاسكندرية والبحيرة ومطروح، والذى انعقد اليوم بمحافظة الاسكندرية بحضور اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، والدكتور هانى الكاتب، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الزراعية، والدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، والدكتورة دينا عثمان، نائب محافظ مطروح.