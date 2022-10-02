الضرائب: السماح لممولى شرم الشيخ بإرسال مستندات التسجيل على البريد الإلكترونى

كتب أحمد يعقوب

تيسيرا على ممولي شرم الشيخ أعلن مختار توفيق رئيس مصلحة الضرائب المصرية أن المصلحة أتاحت إجراءً استثنائيًا للممولين الملزمين بمنظومة الإيصال الإلكتروني الذين يمارسون أنشطتهم من خلال مركز رئيسي أو فرع اعتبارًا من 1 نوفمبر القادم، وهو إرسال المستندات المطلوبة للتسجيل على منظومة الإيصال الإلكتروني، على البريد الإلكتروني التالي: eReceipt.reg@eta.gov.eg بدلا من التسجيل ذاتيا ،وذلك في موعد أقصاه الخميس الموافق 6 أكتوبر2022.

وأشار مختار توفيق أن هذا الإجراء يأتي استمرارًا لإجراءات الدعم الذي تقدمه المصلحة للممولين أو المكلفين الواقعين في النطاق الجغرافي لمدينة شرم الشيخ بإصدار إيصالات ضريبية إلكترونية علي بيئة التشغيل الفعلي سواء كانوا يمارسون أنشطتهم من خلال مركز رئيسي أو فرع ،وتيسيرًا عليهم حيث ان التسجيل على المنظومة يتمثل في التسجيل ذاتيًا ، وذلك نظرا لإقتراب موعد إلزامهم بالمنظومة والذي يبدأ فى 1 / 11 /2022 .

وأوضح مختار توفيق رئيس مصلحة الضرائب المصرية أن المستندات المطلوب تقديمها لتسجيل الشركات على منظومة الإيصال الإلكتروني، تتمثل في طلب التفويض لتسجيل الشركه ، يتم استيفاء الطلب مصحوب بختم الشركه و بصحة توقيع بنكي او توكيل عام رسمي لمفوض الشركه في حالة أن المفوض للشركة ليس صاحب الشأن) اما اذا كان المفوض صاحب الشأن يكتفي بختم الشركه فقط ، متضمنًا ( طلب التفويض ) البيانات الاتيه : رقم التسجيل الضريبي للشركة ، والبريد الإلكتروني للشركة ، و رقم هاتف / موبايل الشركة ، وإسم مفوض الشركة باللغتين العربية والإنجليزية والرقم القومي له ، والبريد الإلكتروني ورقم الهاتف لمفوض الشركة )يرفق مع الطلب المستندات (صورة الرقم القومي لمفوض الشركة ، وصورة شهادة التسجيل بضريبة القيمة المضافة او صورة البطاقه الضريبيه).