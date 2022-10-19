6 معلومات عن تفاصيل إنشاء مصنع الرمال السوداء بالبرلس.. صور

كتب هانى الحوتى

افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم الأربعاء، مصنع الرمال السوداء بمدينة البرلس بمحافظة كفر الشيخ، ويقدم اليوم السابع 7 معلومات عن المشروع.

1- يتكون المشروع من محطة التركيز الأولية العائمة، وتتم بالمحطة عملية تنجيم الركاز عن طريق تكريك رمال الشاطئ بواسطة الكراكة، وزيادة تركيز الرمال السوداء بوحدات مصنع التنجيم العائم حتى يتم استخلاص ومراكمة الركاز وتشوينها بموقع التنجيم، وذلك استعداداً لنقلها عن طريق الشاحنات لمحطة مصانع الفصل الكائنة بحوض عيسى على بعد 12 كم، وذلك لفصل الركاز إلى المنتجات الاستراتيجية.

2- يتم بمحطة مصانع الفصل، استقبال شحنات الركاز المرسلة من مصنع موقع التنجيم، وتشوينها وتجهيزها للتغذية لمصانع الفصل، حيث يتم فصل الركاز إلى المنتجات الاستراتيجية الآتية: الزركون، الماجناتيت، الإلمينايت، الروتايل، الجارنيت، والمونازيت.

3- تولت شركة حسن علام للإنشاءات، تنفيذ الأعمال الهندسية والإنشائية والمساهمة في تصميم مشروع الرمال السوداء ببلطيم- البرلس على ساحل البحر الأبيض المتوسط.

4- تم تنفيذ المشروع في وقت قياسي، خلال 12 شهرًا، ليحقق بذلك إنجازاً غير مسبوق في مشروع بمثل هذا الحجم وتنفيذه على أكمل وجه، بحسب المهندس حسن علام الرئيس التنفيذي لشركة حسن علام القابضة.

5- يسهم المشروع في توفير المعادن شديدة الندرة التي يتم استخراجها من الرمال السوداء في العديد من الصناعات التكنولوجية والاستراتيجية الدقيقة، كما يساهم المشروع في تغطية الاحتياج المحلي من تلك المعادن، إلى جانب تصديرها إلى الخارج.

6- يسهم المشروع في خفض الأضرار البيئية على سواحل المنطقة المحيطة بالمشروع عن طريق تطهير الشواطئ من المواد المشعة الضارة، وبالتالي تحقيق المنفعة على الأصعدة الاجتماعية والبيئية والاقتصادية، بحسب المهندس محمد الدهشوري الرئيس التنفيذي لشركة حسن علام للإنشاءات.