هل من حق كشاف شركة شعاع تحرير محضر سرقة كهرباء.. الوزارة تجيب

كتبت رحمة رمضان

كشف الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء و الطاقة المتجددة ، أن تحرير محاضر سرقات التيار الكهربائي تتم بواسطة العاملين بشركات توزيع الكهرباء ممن يحملون حق الضبطية القضائية ومباحث شرطة الكهرباء وذلك من خلال حملات ضبط المخالفين.

وأوضح حمزة فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن كشاف شركة شعاع المسئولة عن تسجيل قراءة عدادات الكهرباء التقليدية والمرور شهريا على مستخدمى العدادات مسبوقة الدفع يقومون أيضا بالتنسيق مع شركات توزيع الكهرباء بالإبلاغ عن سرقات التيار الكهربائي ويعتبر بلاغهم معتد به بمحاضرة السرقات من خلال التقاط صور للعداد وإرسالها لشركة التوزيع.

وتابع حمزة أنه من حق الموظف التابع لشركة شعاع المسئولة عن تسجيل قراءة عدادات الكهرباء التقليدية فى متابعة العدادات مسبوقة الدفع لدى المشتركين لضمان عدم وجود أي شكل من أشكال التلاعب ، موكدا أن هناك بعض المواطنين من مستخدمي العدادات مسبوقة الدفع يعتقدون أن كشاف شعاع ليس من حقهم المرور على العداد. الكهرباء ، الطاقة المتجددة ، ايمن حمزه ، سرقات التيار الكهربائى.