اليوم السابع
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ادفع فاتورة الكهرباء من موبايلك وبلاش تستنى المحصل.. اعرف التفاصيل

الثلاثاء، 18 أكتوبر 2022 09:00 ص
ادفع فاتورة الكهرباء من موبايلك وبلاش تستنى المحصل.. اعرف التفاصيل وزارة الكهرباء - أرشيفية
كتبت ـ رحمة رمضان

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بضغطة زر على هاتفك المحمول يمكنك الآن بكل سهولة سداد فاتورة استهلاك الكهرباء الشهرية، دون الحاجة لانتظار محصل الكهرباء، وفيما يلي منافذ دفع الفواتير وشحن العداد مسبوق الدفع:
 
 
1-الموقع الإلكتروني الخاص بالشركة القابضة مصر (www.eehc.gov.eg) لجميع فواتير شركات التوزيع (استعلام – دفع فواتير).
 
2- - 12 محفظة بنكية تقبل سداد الفواتير (البنك الأهلي - بنك مصر – بنك الإسكندرية – بنك CIB – بنك Blom – بنك Credit Agricol – بنك أبو ظبي الامارتي – بنك عودة – بنك الإسكان والتعمير – بنك QNB – بنك قناة السويس – بنك NBK) عن طريق تحميل تطبيق الهاتف المحمول للبنك التابع له من خلال (App Store -  Play Store)
 
3- مَحافظ شركات المحمول عن طريق تحميل تطبيق الهاتف المحمول الخاص لكل شركة على (App Store -Play Store)
 
4-تطبيق My Fawry علي الهاتف المحمول (App Store -Play Store) .
 
5-  يمكن لسكان القاهرة الواقعين في نطاق شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء استخدام تطبيق المحمول (خدمات الكهرباء الذكية App Store -Play Store  -www.eservices.ncdec.net) لتقديم الخدمات لكافة العملاء وتم نشره على play store بتقديم عدد (3) خدمات وهي (ابلاغ القراءة – استعلام فاتورة – سداد فاتورة).
 
6-أيضا يمكن لسكان محافظة بورسعيد التابعة لشركة القناة لتوزيع الكهرباء استخدام تطبيق الخدمة (www.digital.gov.eg) على بوابة التحول الرقمي (ابلاغ القراءة – استعلام فاتورة – سداد فاتورة).
 
 
-وفيمل يلى طرق شحن العدادات مسبقة الدفع إلكترونيا:
 
1-  أكثر من 1000 مركز شحن تابع لشركات توزيع الكهرباء.
 
2-  80 ألف نقطة شحن كروت المنتشرة على مستوى الجمهورية تابعة لفورى.
 
 
3-  60 ألف نقطة شحن عن طريق منافذ شركات التحصيل الإلكتروني المنتشرة على مستوى الجمهورية وهي (مكاتب البريد - مصاري - Bee - أمان - وقتي - تمام - سداد - ممكن – ضامن – البنك الزراعي).
 
 
 
 

الكهرباء

الطاقة المتجددة

الدفع الالكتروني لفواتير الكهرباء

محمد شاكر



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