نقابة أطباء الأسنان تبدأ قيد دفعة 2021 من 20 نوفمبر المقبل وحتى 9 مارس 2023

كتبت آية دعبس

تبدأ النقابة العامة لأطباء الأسنان ، إجراءات قيد دفعة 2021 بداية من يوم الأحد 20 نوفمبر 2022، وتنتهى يوم الخميس الموافق 9 مارس 2023، على أن يتم التقدم بأوراق القيد فى النقابة العامة ب ( 6 شارع الحديقة - جاردن سيتى - خلف دار الحكمة ) أو النقابة الفرعية التابعة لمحل سكن الطبيب داخل محافظته .

وأوضحت النقابة، عددا من التعليمات الواجب الالتزام بها، هى:

1- أن يكون كل من البطاقة الشخصية وصحيفة الحالة الجنائية والموقف من التجنيد سارى عند التقدم للقيد بالنقابة ( و تكون جميع الشهادات المقدمة من تخرج - إمتياز أو معادلة باللغة العربية ).

2- أن تكون صحيفة الحالة الجنائية موجه باسم ( النقابة العامة لأطباء الأسنان ) و لخريجين الجامعات الخاصة او الاجنبية يتم استخراج صحيفة آخري موجه باسم ( وزارة الصحة ).

3- التقديم من خلال الطبيب بشخصه أو من ينوب عنه بتوكيل رسمى للتعامل مع النقابة ووزارة الصحة، على أن يكون استلام كارنية العضو للطبيب بشخصه بعد أداء القسم وليس لأى شخص ينوب عنه.

4- الموقف من التجنيد للأطباء، إما لمن يهمه الأمر من منطقة التجنيد التابع لها أو استمارة 110 جند بعد الكشف الطبى أو شهادة إعفاء من الخدمة العسكرية.

5- لخريجين الجامعات الخاصة والأجنبية يتم الحصول على خطاب من النقابة العامة مع تقديم الملف للتوجه الى مكتب التنسيق لمعادلة شهادات الثانوية غير المصرية، حتى يتم قبول الملفات بالنقابة و مراجعتها من قبل لجنة القيد.

6- يتم تقديم ملف الوزارة مع ملف القيد بالنقابة العامة حتى يتم استخراج تراخيص مزاولة المهنة للأطباء.

7- يتم سداد رسوم قيمة 200 جنية نظير استخراج ترخيص مزاولة المهنة بالنقابة ( لخريجي الجامعات الحكومية و الخاصة ).

8- أن يتم القيد بالنقابة بنفس العام لإنتهاء سنة الامتياز حتى تضم إلى سنوات الخبرة للطبيب، وحتى لا يوقع عليه غرامة قيد بالإضافة لرسوم القيد بالنقابة.

9- الأطباء المتقدمين بأوراقهم للنقابة العامة يتم استلام كارنية العضوية من النقابة العامة بعد أداء القسم طبقا للمواعيد التى يتم اعلانها على صفحة النقابة العامة وللأطباء المتقدمين بالنقابات الفرعية الاستلام عن طريق النقابات الفرعية.

10- لن يتم قبول أى ملفات غير مكتملة الأوراق للقيد بالنقابة العامة.

11- التقديم بالنقابة العامة من الساعة 10 صباحا إلى 2.30 ظهرا.

12- للأطباء غير المصريين حتى يتم القيد بالنقابة العامة يجب الحصول أولا على الموافقة الأمنية من وزارة الصحة قبل القيد بالنقابة العامة.