"مياه سيناء" تستعد لـCop27 بشرم الشيخ بدعم لوجستى وتجهيز محطة هجرة الطيور

جنوب سيناء ـ محمد حسين

استعدت شركة المياه والصرف الصحى بشمال وجنوب سيناء، لمؤتمر المناخ، cop 27 بخطة دعم لوجستى من خلال معداتها، إضافة لدورها فى إدارة وتجهيز بحيرات الأكسدة بشرم الشيخ أهم المحطات الخاصة باستراحة الطيور المهاجرة وهى من مواقع قصص النجاح فى المؤتمر.

قال اللواء مهندس أحمد سعيد عرفة رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، أن الشركة ستقوم بتوفير كافة أشكال الدعم اللوجيستى لإنجاح المؤتمر، لافتا أنه تم توفير 23 سيارة ومعدة دعم إضافى للعمل طبقا لخطة الطوارئ الموضوعة خلال المؤتمر، بخلاف امكانية شركة مياه الشرب والصرف الصحى بشمال وجنوب سيناء.

وأضاف أنه تم رفع كفاءة بحيرات الأكسدة بشرم الشيخ ذات الأهمية العالمية، لكونها أهم المحطات الخاصة باستراحة الطيور المهاجرة "الحوامة"، خلال رحلة هجرتها فى فصلى الربيع والخريف من كل عام؛ والتى حرصت الدولة المصرية على تحويلها إلى إحدى مناطق الجذب السياحى بالمدينة، وخاصة المهتمين بالسياحة البيئية.

وأوضح أنه تم إجراء تطوير شامل بها لتصبح إحدى أهم قصص النجاح الخاصة بالحد من آثار التغيرات المناخية، ومن المقرر عرضها خلال مؤتمر المناخ، لافتا أنه تم رفع كفاءة بحيرات الأكسدة، وإعادة تأهيل ورفع كفاءة بحيرات الأكسدة القائمة، وتحسين خصائص وجودة المياه بالبحيرات، وتطوير الموقع العام وتجهيزه باللوحات التعريفية والعلامات الإرشادية، وخدمات الزوار المختلفة.

وقال إنه تم إنشاء ممشى للزوار لتوفير تجربة سياحية بيئية جذابة وفريدة من نوعها بالموقع، مشيرا أنه تتوافق المنطقة مع مبادئ التنمية المستدامة البيئية والاجتماعية والاقتصادية، والعمل على حماية الطيور المهاجرة من كل المخاطر التى تتعرض لها فى رحلتها السنوية خلال فصلى الربيع والخريف من كل عام.