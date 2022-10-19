معهد بحوث أمراض العيون يُنظم مؤتمرًا حول جراحات إزالة المياه البيضاء

كتب محمد صبحى

يُنظم معهد بحوث أمراض العيون برئاسة الدكتور مصطفى صلاح رئيس المعهد، مؤتمرًا علميًا في مجال جراحات إزالة المياه البيضاء وزرع العدسات على مدى يومين، خلال الفترة من 20 إلى 21 أكتوبر الجاري، وذلك برعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمى.

وتشمل فعاليات المؤتمر تقديم دورات تدريبية على أحدث تقنيات إزالة المياه البيضاء بالموجات الصوتية وأحدث أنواع العدسات التي يتم زرعها بعد إزالة المياه البيضاء، وكذلك تقنيات جراحات المياه البيضاء للأطفال وتقنيات إصلاح القزحية.

ويتضمن المؤتمر تقديم العديد من الندوات العلمية حول تشخيص وعلاج حالات المياه البيضاء المُتقدمة والمياه البيضاء المُضاعفة، نتيجة أمراض بالعين مثل المياه الزرقاء والالتهاب القزحي وأمراض الشبكية وأمراض بالجسم، مثل وجود مضاعفات مرض السُكري على شبكية العين، كما يتم بث عرض جراحي حي لعمليات المياه البيضاء من أربع غرف عمليات بالمعهد، حيث تم دعوة 5 من أكبر جراحي المياه البيضاء بالجامعات المصرية بالإضافة إلى جراحي المعهد؛ لإجراء عدد 30 عملية مياه بيضاء مُتقدمة، وذلك في إطار المُساهمة بمبادرة رئيس الجمهورية للقضاء على قوائم الانتظار.

ومن جانبه، أوضح الدكتور مصطفى صلاح رئيس معهد بحوث امراض العيون، أنه تم دعوة الخبير العالمي نيتو روزاتيالي خبير جراحات المياه البيضاء من جامعة ساو باولو البرازيلية، لإلقاء محاضرات عن أحدث تقنيات جراحات المياه البيضاء، وتم تسجيل عدد 500 طبيب لحضور المؤتمر، مشيرًا إلى أن هذا المؤتمر يأتي في إطار تفعيل دور المعهد حول تقديم الخدمة الطبية للمجتمع، وكذلك القيام بدوره فى نقل المعرفة وتدريب شباب الأطباء.