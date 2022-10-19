اليوم السابع
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الأربعاء، 19 أكتوبر 2022 01:45 م
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مصرع شخص صدمه قطار بقليوب.. والتحريات: اقتحم المزلقان بـ"عربة كارو"

الأربعاء، 19 أكتوبر 2022 12:46 م
مصرع شخص صدمه قطار بقليوب.. والتحريات: اقتحم المزلقان بـ"عربة كارو" حادث قطار ـ أرشيفية
القليوبية إبراهيم سالم

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لقى شخص مصرعه أثناء عبوره بمزلقان العادلي بمدينة قليوب في محافظة القليوبية، وذلك أثناء ركوبه عربة كارو، وتم نقل الجثة إلى مستشفى قليوب تحت تصرف النيابة العامة لاتخاذ اللازم، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

 

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إخطارا من شرطة النجدة يفيد ورود إشارة من مستشفى قليوب، بوصول "محمد ع"، 72 سنة، جثة هامدة بسبب حادث على مزلقان قطار قليوب.

 

انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، وتبين من المعاينة الأولية وتحريات المباحث توقف عربة كارو أمام مزلقان القطار بمنطقة العادلي بقليوب، لحين مرور القطار وأثناء قدوم القطار اندفع الحمار لعبور المزلقان أثناء سير القطار فصدمهما ما أسفر عن مصرع صاحب العربة والحمار.

 

وكلفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية بالتحري عن الواقعة وظروفها وملابساتها وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.


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