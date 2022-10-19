مسئول: أكثر من 5000 شخص غادروا خيرسون خلال اليومين الماضيين

أ.ش.أ

قال فلاديمير سالدو القائم بأعمال حاكم منطقة خيرسون- الخاضعة للسيطرة الروسية والتي تم ضمها مؤخرا لروسيا- اليوم الأربعاء إن أكثر من 5000 من سكان خيرسون غادروا المدينة خلال اليومين الماضيين.

ونقلت وكالة تاس الروسية عن سالدو قوله إنه "خلال اليومين الماضيين غادر أكثر من 5000 شخص خيرسون".

وتابع أن إعادة توطين سكان منطقة خيرسون تم تنظيمه باستخدام أموال الميزانية الاتحادية، مضيفا أن "جميع الإجراءات المتعلقة بالحركة على طول النهر والمزيد من إعادة التوطين المجانية يتم ترتيبها باستخدام أموال الميزانية الروسية " .

وقال القائم بأعمال حاكم منطقة خيرسون يوم أمس إنه سيتم إجلاء السكان على الضفة اليمنى لنهر دنيبر إلى الضفة اليسرى بسبب خطر الفيضانات، والتي قد تحدث إذا ضرب الجيش الأوكراني محطة كاخوفكا للطاقة الكهرومائية .

وتابع إن أوكرانيا تحشد قواتها في اتجاه نيكولاييف-كريفوي روج، مضيفا أن قرار نقل السكان جاء بسبب إنشاء تحصينات دفاعية واسعة النطاق.

وعلى صعيد أخر، قال فياتشيسلاف جلادكوف حاكم مدينة بيلجورود إن شخصين أصيبا بجروح في هجوم أوكراني اليوم الأربعاء على بلدة شيبيكينو في منطقة بيلجورود في جنوب غرب روسيا.

وتابع عبر تيلجرام "شيبكينو تعرضا لإطلاق نار عنيف، وأن أحد المصابين، وهو رجل، في حالة حرجة بعد إصابته في صدره، ويتلقى كل المساعدة الطبية اللازمة، ويتم حاليا نقل امرأة إلى مستشفى المقاطعة الرئيسي،وذلك بعد قصف منشآت مدنية بما في ذلك مركز تجاري ومركز رياضي وترفيهي ".

وأوضح المحافظ أن النوافذ وواجهات المحلات في المركز التجاري وسيارتين في الموقف المجاور لحقت بها أضرار.