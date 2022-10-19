مدير تعليم القليوبية تتابع سير العملية التعليمية بمدارس طوخ وشبين القناطر

القليوبية - إبراهيم سالم

أجرت سماح إبراهيم مدير مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، زيارة لمدارس إدارة طوخ التعليمية، حيث تفقدت مدرسة الشهيد محمود صبحي عبد الدايم، وحضرت طابور الصباح واستمعت للإذاعة المدرسية وتحية العلم، وتفقدت الفصول التعليمية ومتابعة المعلمين داخل الفصول، وذلك تحت رعاية الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، واللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية.

وأوضحت مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، أن وكيلة الوزارة استمعت لشرح المعلمين في مواد دراسية مختلفة، كما تفقدت جميع الأدوار وتابعت الإشراف اليومي في الأدوار والفناء والبوابات، وأكدت علي توفير الأمن والسلامة في الملعب وفي جميع الأدوار وتواجد خراطيم المياه وخزانات المياه وطفايات الحريق موزعة علي أماكن تواجدها في المدرسة.

واستمعت، إلى بعض المشاكل والمعوقات التي تواجه المعلمين، ومحاولة الوصول لحلول سريعة وفقا للإمكانيات المتاحة، ونبهت علي ضرورة الانضباط والالتزام بالحضور والانصراف والإشراف المدرسي، كما كرمت وكيل الوزارة السيد عبد الفتاح أخصائي صحافة بالمدرسة لجهوده المتميزة في المدرسة.

واختتمت الجولة، بزيارة مدرسة شبين القناطر وتفقدت مدرسة أبو بكر الصديق الثانوية والفصول التعليمية والملاعب والمعامل وحجرات الأنشطة ووسائل الأمن والسلامة داخل المدرسة.



جانب من الجولة