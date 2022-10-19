محافظ قنا: 331 مليون جنيه لتمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر العام الجارى

قنا - صابر سعيد

قال اللواء اشرف الداودي، محافظ قنا، إنه خلال الفترة من يناير وحتي نهاية سبتمبر لعام 2022 تم تمويل 8354 من المشروعات الصناعية والتجارية الصغيرة والمتناهية الصغر لشباب الخريجين من أبناء المحافظة، بإجمالى مبلغ 331 مليونا و119 ألفا و989 جنيها من خلال جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر.

وأضاف الداودي، أن المشروعات الممولة من الجهاز منها 554 مشروعا صغير بإجمالي تمويل 170 مليونا و111 ألفا و448 جنيها، وفرت 2231 فرصة عمل لشباب الخريجين من ابناء المحافظة، بينما بلغ عدد المشروعات المتناهية الصغر 7800 مشروعا بتمويل قدره 161 مليونا و8 آلاف و541 جنيها، وفرت 12236 فرصة عمل لأبناء محافظة قنا.

يأتي ذلك في الوقت الذي تولى فيه المحافظة المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر أولوية خاصة لما لها من دور كبير في إعطاء دفعة قوية لعجلة التنمية على أرض قنا وزيادة الإنتاج، والحد من البطالة من خلال توفير فرص عمل جديدة لشباب الخريجين من أبناء المحافظة.