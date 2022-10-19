محافظ جنوب سيناء يتفقد المنطقة الزرقاء وميدان العلم بشرم الشيخ

جنوب سيناء - محمد حسين

تفقد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، أعمال إنشاء ميدان السلام وميدان العلم أمام أيقونة السلام، وشدد المحافظ على ضرورة تكثيف الأعمال والانتهاء فى التوقيتات المحددة مع العد التنازلى لبدء فعاليات مؤتمر المناخ بمدينة شرم الشيخ، حيث تأكد من وصول كافة الخدمات بالمنطقة.

وقام المحافظ بتفقد أعمال إنشاء مشايات المشاة أمام السوق القديم وتفقد ساحة مسجد الصحابة، حيث شهدت تطوير شامل منها إنشاء نافورة مائية، واعمال رخام، وأعمال إضاءة، أعمدة ديكورية في الإطار التطوير الشامل لمنطقة السوق القديم، ضمن استعدادات المحافظة لاستضافة مؤتمر تغير المناخ.

رافق المحافظ اللواء محمود عيسى مفوض المحافظ للتخطيط والمتابعة، واللواء محمود السولية مستشار المحافظ للمحليات، واللواء رماح هاشم، وكان في استقبالهم بمواقع العمل ممثلي الجهات المشرفة والشركات المنفذة.