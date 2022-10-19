محافظ القليوبية: رصف شارع الجمهورية بالخانكة بتكلفة 15 مليون جنيه

القليوبية - إبراهيم سالم

تفقد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، أعمال رصف شارع الجمهورية بمدينة الخانكة والذي يبلغ طوله 4.5 كيلو متر بدءا من موقف المرج الخانكة، وحتى موقف الأتوبيس بالقلج بتكلفة إجمالية تصل إلي 15 مليون جنيه، ويعد محورا مروريا هاما لكل مواطني مدينة الخانكة، حيث يربط المدينة بالطريق الدائري وبعد الانتهاء من أعمال رصفه سيتم تسيير الحركة المرورية وسيتم القضاء تماما علي التكدسات المرورية التي كانت تحدث خاصة بأوقات الذروة.

وتابع المحافظ، أعمال انشاء أرصفة المشاة ورصفها ببلاط الإنترلوك على جانبي الطريق والجزيرة الوسطى، كما وجه المحافظ خلال الجولة بإزالة أحد الأسوار المخالفة لتعديها علي خط التنظيم وتوسعة الطريق كلما أمكن للعمل علي تسيير الحركة المرورية وتتحقق الاستفادة الكاملة من أعمال التطوير موجها بدفع الأعمال والانتهاء منها وفق الجداول الزمنية المحددة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ بدء الأعمال واستلام الموقع.

وأكد المحافظ، أن التطوير والرصف مستمر في كل مدن المحافظة لإظهار المظهر الحضاري والجمالي والطابع المميز لكل مدينة والعمل على تطوير تلك الشوارع بما يليق بمحافظة القليوبية.

ورافق المحافظ في الجولة مجدي نجاح رئيس مدينة الخانكة، ومهندسي الشركة المسئولة عن أعمال الرصف.



محافظ القليوبية يتابع رصف شارع الجمهورية



جانب من جولة محافظ القليوبية