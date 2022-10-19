محافظ الشرقية يُفاجئ الأجهزة التنفيذية وينفذ 3 سيناريوهات محاكاة لأزمات بالزقازيق

أعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية رفع حالة الطوارئ بجميع أنحاء المحافظة واستدعاء جميع الجهات المعنية وتفعيل غرفة العمليات الرئيسية والفرعية بمختلف الجهات وإخطار شرطة النجدة وذلك من نفق أبو الريش بمدينة الزقازيق.

جاء ذلك خلال تنفيذه المفاجئ لنموذج محاكاة على الطبيعة لـ 3 أزمات بنطاق مدينة الزقازيق نتيجة اجتياح موجه من الطقس السيء للمحافظة أدت إلى السقوط الغزير للأمطار وتسببت في غرق نفق أبو الريش للسيارات والمشاة بمنطقة أبو حسين وتوقف الحركة المرورية، وكذلك انهيار عقار قديم بالمنطقة المحيطة أسفر عن وقوع عدد من الوفيات والمصابين بالإضافة إلى انقطاع الكهرباء عن محطة معالجة الصرف الصحي بالعصلوجى.

على الفور قامت شركة مياه الشرب والصرف الصحي ورئاسة مركز الزقازيق ورئاسة حيي أول وثان بالدفع بسيارات لكسح وشفط المياه من النفق بعد غلقه وتم تحويل الإتجاهات المرورية لإتجاهات بديلة بمعرفة إدارة المرور وذلك لتسيير الحركة المرورية داخل المدينة وتوفير عبور آمن للمواطنين.

كما انتقلت سيارات الحماية المدنية ومرفق الإسعاف لموقع انهيار العقار الكائن بمنطقة أبو الريش بمدينة الزقازيق لإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإجلاء المتضررين وفرض كردون أمني بالتنسيق بين إدارة المرور ورئاسة حيي أول وثان للحفاظ على سلامة المارة ولإتاحة الفرصة لرجال الحماية المدنية والإسعاف لرفع الأنقاض ونقل جثث المتوفين والمصابين لأقرب مستشفى مركزي أو حكومي أو جامعي أو خاص مجاور.

أعطي المحافظ تعليماته لرئيس مركز الزقازيق بالتنسيق مع رئاسة قطاعات الكهرباء والمياه والصرف الصحي والغاز لقطع المرافق عن العقار المنهار والعقارات المجاورة له وإجلاء قاطنيها مع تكليف الإدارة الهندسية بإجراء المعاينات اللازمة لتلك العقارات للتأكد من صلاحيتها الإنشائية للحفاظ على أرواح المواطنين والمارة.

كما كلف المحافظ وكلاء وزارات الشباب والرياضة والتربية والتعليم والصحة والتضامن والتموين بفتح نزل شباب ناصر والسادات ومدرستي الثانوية العسكرية والناصرية الإبتدائية والتأكد من تجهيزهم بالأسرة والأغطية وتوفير الخدمات الصحية والعلاجية وإقامة مخيمات الإيواء لإستقبال المواطنين المتضرريين من الأزمة مع توفير كافة احتياجاتهم من المواد الغذائية والسلع التموينية والخدمات اللوجيستية.

أمر المحافظ رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدفع بمولدات ديزل بديلة لتشغيل محطة معالجة العصلوجي بمدينة الزقازيق بعد انقطاع التيار الكهربي بها نتيجة سقوط الأمطار العزيزة , كما كلف المحافظ رئيس قطاع الصرف بالإدارة المركزية للري والموارد المائية بالشرقية بتجهيز مصارف بديلة لإستقبال المياه الناتجة من المحطة نتيجة توقفها عن العمل وتحويل المياه الناتجة من الروافع علي المصارف مباشرة للتخلص منها لحين عودة وإستقرار التيار الكهربي لمحطة المعالجة والعمل بكامل طاقتها الاستيعابية.

وإستمراراً لإدارة الأزمة توجه محافظ الشرقية لنزل شباب ناصر بمدينة الزقازيق والمجهز بـغرف فندقية تستوعب 170 سريراً وذلك للإطمئنان على تسكين المواطنين المتضرريين بشكل لائق وتقديم كافة الخدمات لهم والتعرف على احتياجاتهم لتلبيتها فوراً

أكد محافظ الشرقية أن المحافظة قامت بإعداد خطة عمل للتعامل مع أي أزمات أو أحداث طارئة من خلال التنسيق بين كافة الجهات المعنية والتدريب علي السيناريوهات المحتملة لقياس مدى قدرة كل جهاز على حدة في التعامل مع الأزمة وإدارتها بالشكل الأمثل.

يذكر أن محافظ الشرقية قد أعلن خلال ترأسه اجتماع مجلس تنفيذي مصغر عن تنفيذ مفاجئ لسيناريو أزمة طارئة بأحد مراكز ومدن المحافظة للوقوف علي مدي جاهزية الأجهزة التنفيذية للسيطرة عليها.

رافق المحافظ خلال إدارته للأزمة المهندسة لبني عبد العزيز نائبة المحافظ والمقدم محمود وحش عضو هيئة الرقابة الإدارية بالشرقية والأستاذ سعد الفرماوي السكرتير العام والمهندس محمد الصافي السكرتير العام المساعد واللواء السعيد عبد المعطي الخبير الوطني للتنمية المحلية واللواء أسامة غريب مدير الإدارة العامة لمرور الشرقية والمهندس عامر كمال أبو حلاوة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي والدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة و فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة التموين وعبد الحميد الطحاوي وكيل وزارة التضامن الإجتماعي ومسئولي شركة الغاز الطبيعي والمحاسب نبيل فاروق رئيس مركز الزقازيق شعبان أبو الفتوح رئيس حي أول و محمد الأباصيري رئيس حي ثان.