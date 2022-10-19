محافظ الدقهلية يحيل 58 محضرا بالمخالفات فى مجال المخابز والأسواق للنيابة العامة

الدقهلية ــ فريق المحافظات

أكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، أنه لن يسمح بالفساد خاصة فى الأسواق ومحلات بيع كافة انواع السلع، لتوفير الإحتياجات اليومية للمواطنين مشيرا لتكثيف الحملات لضبط الأسعار ومنع الغش التجارى والاحتكار.

وأوضح محافظ الدقهلية، أنه يتابع يوميا نتائج الحملات التموينية، التى يتم تنفيذها بنطاق مراكز ومدن المحافظة، بتعاون الوحدات المحلية مع قطاعات التموين ومباحث التموين والصحة والطب البيطرى والبيئة.

وفي هذا الصدد قال محافظ الدقهلية، أن الحملات التموينية التي تم تنفيذها علي المخابز والاسواق والمحلات ومنافذ بيع السلع الغذائية والتموينية، اسفرت عن تحرير 58 محضرا في مجال المخابز والاسواق والمحلات بعدد من مراكز ومدن المحافظة. وقرر "مختار" احالة كافة المحاضر المحررة للنيابة العامة لإعمال شئونها.

جاءت تصريحات محافظ الدقهلية، بعد إطلاعه علي التقرير الذي عرضه المحاسب السيد دايرة، وكيل وزارة التموين بالدقهلية، بشأن حملات التفتيش والرقابة التموينية التي تم تنفيذها بعدد من مراكز المحافظة.

ووجه"مختار" لإتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال المخالفين ومتابعة تصرفات النيابة في المحاضر المشار إليها.

ومن جانبه اوضح وكيل وزارة التموين، ان الحملات التي تم تنفيذها شملت المرور علي الاسواق والمخابز بنطاق مراكز ومدن نبروه وميت غمر وان المحاضر التي تم تحريرها عبارة عن 7محاضر نقص وزن، و8 محاضر مواصفات، و1محضر عدم إعطاء بون للمواطنين، و6 محاضر عدم اعلان عن الاسعار، و3 محاضر عدم حمل شهادةصحية، و2 محضر أوكازيون بدون ترخيص، و2 محضر سلع بدون فواتير، و1 محضر عدم وجود سجلات، و2 محضر عدم الإلتزام بأسعار الأرز، و3 محاضر بيع بأزيد من السعر (سجائر) و5 محاضر سلع مجهولة المصدر و1 محضر عدم تدوين أسعار و2 محضر تجميع أرز بدون ترخيص و15 محضر عدم توريد أرز للمزارعين وقال انه تم التحفظ على 1.5 طن حبيبات بلاستيك، و2 طن أسمنت، و3 طن دقيق حر، و2 طن كسب فول صويا، و5 طن مواد غذائية متنوعة (خل_سكر_ذرةصفراء)، و90 علبة سجائر و 5.250 طن أرز أبيض، و31 طن أرز شعير و50 طن أرز شعير لم يتم توريدها تورد وأضاف انه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين

وأكد محافظ الدقهلية على تكثيف حملات الرقابة التموينية بنطاق المحافظة بالتعاون والتنسيق التام فيما بين رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديريات التموين ، والصحة، والطب البيطرى وجهاز حماية المستهلك ومباحث التموين وذلك حرصا على صحة وسلامة المواطنين وكذا توفير مطالب وإحتياجات المواطنين من السلع والمواد التموينية والتصدى لجميع أنواع المخالفات وتطبيق القانون بكل الحسم والحزم حيال المخالفين.

جاء ذلك في إطار توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بتوفير إحتياجات المواطنين من السلع المطابقة للمواصفات والتصدى لكافة أشكال الغش التجارى وبالمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنه وزير التنمية المحلية في هذا الشأن بالمحافظات.



جانب من الحملة



خلال الحملة