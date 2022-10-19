محافظ الإسكندرية يشدد على تفعيل مبادرة دواوين حكومية بلا أمية

شدد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية على تنفيذ رؤية الدولة نحو رفع كفاءة العنصر البشري حيث كلف المهندسة جيهان مسعود السكرتير العام المساعد بالمحافظة ورئيس اللجنة الإشرافية العليا لمحو الأمية، باستمرار تفعيل مبادرة دواوين حكومية بلا أمية.

وفى هذا الصدد، واصلت ادارة شئون الطلاب برئاسة الدكتورة رحاب فريد والهيئة العامة لتعليم الكبار بتنفيذ المشروع القومي لمحو الأمية، والمساهمة في ملحمة القضاء على الأمية والوصول إلى "محافظة بلا أمية"، حيث تم عقد امتحان لمحو أمية لعدد 68 من العاملين بالخدمات المعاونة والمواطنين الذين يجيدون القراءة والكتابة بحى الجمرك وحى العامرية أول، وذلك للوقوف علي مدي قدرتهم ومدي احتياجهم للتعليم والالتحاق بفصول محو الاميه وإعطائهم الفرصة لمزيد من التعليم والتي أشرف عليها اللواء وليد البيلى واللواء أشرف بدران.

هذا وأوضحت المهندسة جيهان مسعود، أن المحافظة تستهدف القضاء على الأمية، وذلك بزيادة فصول محو الأمية وخاصة في القرى والنجوع والأماكن النائية على مستوى الأحياء تيسيرًا على المواطنين.