محافظو البحر الأحمر والوادى الجديد وأسيوط يعلنون الفائزين بمبادرة المشروعات الخضراء

البحر الأحمر - عماد عرفة

شهد محافظ البحر الأحمر، اللواء عمرو حنفي، والوادي الجديد، اللواء أركان حرب محمد الزملوط، وأسيوط، اللواء عصام سعد، ونائبه محافظ الوادي الجديد، حنان مجدي، فعاليات مؤتمر الإعلان عن المشروعات الفائزة بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، بالمحافظات الثلاث، والذي عقد اليوم الأربعاء بديوان عام محافظة البحر الأحمر.

بدأت فعاليات المؤتمر، بكلمة محافظ البحر الأحمر، اللواء عمرو حنفي، رحب خلالها بمحافظا الوادي الجديد وأسيوط، معرباً عن سعادته لاجتماع ممثلي المحافظات الثلاث على أرض محافظة البحر الأحمر، لمناقشة مشروعات المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، التي أطلقها رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، في شهر أغسطس الماضي، وأشاد بجدية مقدمي المشروعات، وتنوعها، لافتاً إلى أن البحر الأحمر، زاخرة بالعديد من الموارد والكفاءات التي من شأنها الارتقاء بكافة القطاعات التنموية على أرض المحافظة، مشيراً إلى أنه تقدم لمحافظة البحر الأحمر في الفئات الستة للمبادرة 50 مشروعاً، حيث تم استبعاد 34 مشروعاً، لعدم توافر واستيفاء الشروط، وتم قبول 16 مشروعاً، فاز منها 6 مشروعات.

أوضح محافظ البحر الأحمر، أن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية التي يتم تنفيذها برعاية وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، تمثل إجراءً نوعياً وغير تقليدي تنفذه الحكومة، تزامناً مع استضافة مصر ورئاستها لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ COP27، والتي تعكس الجهود التي تبذلها الدولة المصرية للتعامل مع البعد البيئي والتغيرات المناخية ذات الصلة بالبعد البيئي برؤية مصر 2030، وتبرهن على جهود الدولة لمواجهة التغيرات المناخية، والتي تجسد اتساق وتكامل تلك الجهود مع تحول الدولة نحو الاقتصاد الأخضر من خلال تطبيق معايير الاستدامة البيئية في استثمارات الدولة.

أكد اللواء أركان حرب دكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، الأهمية البارزة للمبادرة في تعزيز التعامل مع البعد البيئي وتغيرات المناخ ووضع خريطة للمشروعات الخضراء الذكية على مستوى المحافظة،بالتزامن مع ما حققته المحافظة في الآونة الأخيرة في تعزيز مقومات الحفاظ على الموارد البيئية والحد من آثار التغيرات المناخية، والذي أهّل المحافظة لحصد لقب عاصمة البيئة العربية لعام 2022 وإختيار مدينة الخارجة أول مدينة صديقة للبيئة والمناخ على مستوى الجمهورية.

وأوضح اللواء الزملوط، أن إجمالي عدد المشروعات التي تلقتها المبادرة بالمحافظة بلغ 157 مشروعا بالفئات الست المعلنة، والتي تم تقييمها وفرزها من قبل اللجنة التنفيذية بالمحافظة وتم إختيار أفضل مشروع بكل فئة.

وألقى محافظ أسيوط، اللواء عصام سعد، كلمة أكد فيها أن عدد المشروعات التي تقدمت من محافظة أسيوط بالمبادرة بلغ 227 مشروع ،وبلغ عدد المشروع المكتملة منها 108 مشروع ووصل للتصفيات حوالى 41 مشروع تم اختيار 6 مشروعات الفائزة منها على مستوى المحافظة بعد مرحلة التقييم وعقد اللقاءات والمناقشات مع أصحابها لعرض مشروعاتهم طبقًا لنسب الاستيفاء وللشروط والمعايير الموضوعة.

أشار محافظ أسيوط، إلى أن الإحصائيات النهائية لمشاركة المشروعات بالمبادرة تعكس مدى الاهتمام والوعي بها لدى المواطنين من مختلف الفئات المستهدفة، مشيراً إلى أن المبادرة التي اطلقتها الحكومة تعتبر مبادرة رائدة في مجال التنمية المستدامة والذكية والتعامل مع البعد البيئي وآثار التغيرات المناخية وذلك من خلال وضع خريطة للمشروعات الخضراء والذكية لجذب الاستثمارات اللازمة وتحقيق تنمية بيئية مستدامة.

فحرص على توجيه كلمة عبر الهاتف خلال فعاليات المؤتمر، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخيCOP27 والمبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل أجندة التنمية المستدامة 2030، الدكتور محمود محيي الدين، حيث وجه الشكر لمحافظي الوادي الجديد والبحر الأحمر وأسيوط، ولمنسق عام المبادرة وللجان التنفيذية للمبادرة، مؤكداً أن المبادرة غير مسبوقة على مستوى العالم في الإعداد لقمم المناخ، لافتاً إلى أنها حظيت بدعم واهتمام كبير من الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وستكون كحدث مستمر سنوياً في معيارين الاستدامة والتحول الرقمي.

أشار الدكتور محيي الدين خلال كلمته إلى أنه تزامناً مع انعقاد مؤتمر المناخ في شرم الشيخ، فإنه في يوم 3 نوفمبر سيكون هناك مؤتمر لاستضافة المحافظين، لعرض المشروعات المتميزة من محافظاتهم، كاشفاً عن أنه عرض هذه الفكرة خلال اجتماع الأمم المتحدة، وتم الترحيب بالفكرة والموافقة عليها.

من ناحيته، وجه المنسق العام للمبادرة، السفير هشام بدر، الشكر لمحافظي الوادي الجديد والبحر الأحمر وأسيوط، واللجان التنفيذية بالمحافظات، على جهودهم المبذولة منذ بدء المبادرة وحتى إعلان المشروعات الفائزة.

أوضح السفير بدر، أن المبادرة تحظى بأولوية ودعم على أعلى مستوى من القيادة السياسية، وتأتي متسقة مع استضافة مصر لمؤتمر المناخ بشرم الشيخ، المقرر انعقاده في شهر نوفمبر المقبل، لافتاً إلى أنها مبادرة حضارية ونقلة نوعية في طريقة تحضير المشروعات في مصر، موضحاً أن عبقرية الطرح لتلك المبادرة غير المسبوقة تعتمد على بدءها من النطاق المحلي ثم الوطنية ثم العالمية.

كما نقل مدير عام التطوير المؤسسي بوزارة التنمية المحلية، الدكتور محمد كمال، تحيات وتهنئة وزير التنمية المحلية اللواء هشام آمنة، موجهاً الشكر لمحافظي الوادي الجديد وأسيوط والبحر الأحمر، لافتاً إلى أن الحكومة تبنت المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، وهناك توجيهات من القيادة السياسية بتقديم كل الدعم للمبادرة.

أشار الدكتور كمال، إلى أنه في إطار الدور الداعم لوزارة التنمية المحلية وعلاقتها بالمحافظات ورؤيتها في توطين استراتيجية التغير المناخي في المحافظات، فإن الوزارة لا تألوا جهداً في الربط بين اللجنة التنظيمية على المستوى المركزي واللجان التنفيذية على المستوى المحلي، وتقديم الدعم الفني للجان التقييم في المحافظات، وحشد الجهود لتحفيز القطاع الخاص والمجتمع المدني للتقدم بمشروعات تتوافق مع المعايير البيئية والتكنولوجية وذات جدوى اقتصادية واجتماعية واستدامة بيئية تلبي احتياجات المواطنين على المستوى المحلي ورفع المؤشرات القومية على المستوى الدولي.

وعقب ذلك تم الإعلان عن المشروعات الستة الفائزة بكل محافظة من المحافظات الثلاث وتكريم أصحابها، وكذا اللجان التنفيذية بالمحافظات، حيث جاءت تلك المشروعات كالتالي: المشروعات الفائزة عن محافظة البحر الأحمر، وقام بعرضها الاستشاري الهندسي للمحافظة المهندس حاتم دياب، وأولها مشروع زراعة الجوجوبا على مياه الصرف الصحي المعالجة ثلاثياً وذلك فئة مشروعات كبيرة الحجم، والثاني هو تخضير و تنسيق المناطق العامة بمدينة الغردقة، وذلك فئة مشروعات متوسطة، والثالث هو محطة المعالجة الثلاثية (5 أفدنة لزراعة نبات المورنجا)، وذلك فئة المشروعات المحلية، والرابع هو مشروع نور نيشن عبارة عن حلول مبتكرة لطاقة متجددة ومياه وغذاء آمن، وذلك فئة الشركات الناشئة، والخامس هو مشروع تصميم وتنفيذ محطة متنقلة لتحلية مياه البحر التي تعمل بالطاقة الشمسية من أجل التنمية المستدامة بالشلاتين، وذلك فئة المشروعات المجتمعية غير الهادفة للربح.

والمشروع السادس والذي قدمه الدكتور أحمد غلاب مدير محمية الجزر الشمالية، وهو مشروع استزراع الشعاب المرجانية، وذلك فئة المشروعات التنموية المتعلقة بالمرأة وتغير المناخ والاستدامة.

وشملت المشروعات الفائزة عن محافظة الوادي الجديد، في فئة المشروعات كبيرة الحجم ،

Atoun Energy Australia لإنتاج الطاقة الكهربائية من الطاقة الشمسية والتصدير للإتحاد الأوروبي، وفئة المشروعات متوسطة الحجم،مشروع القرية الزراعية المستدامة، وفئة المشروعات صغيرة الحجم، ومزرعة شركة النور للاستصلاح الزراعي، وفئة الشركات الناشئة

مشروع إنشاء مصنع إنتاج أخشاب mdf من مخلفات النخيل لأول مرة بالعالم، وفئة المبادرات والمشاركات المجتمعية غير الهادفة للربح، مشروع وقف النخيل (الجمعية الشرعية بالوادي الجديد)، وفئة المشروعات التنموية المتعلقة بالمرأة وتغير المناخ والاستدامة، مشروع تنمية ريادة الأعمال في مصر في مجال بيئة نظيفة خضراء (أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا).

وتمثلت المشروعات الفائزة عن محافظة أسيوط، فى مشروع مجمع لتدوير المخلفات الصلبة والمخلفات الزراعية ومشروع الحد من ظاهرة حرق عيدان الذرة والسحابة السوداء بمحافظة أسيوط ومشروع البيوجاز " مستقبل مصر لحلول الطاقة " و مشروع انتاج عسل نحل طبيعى وسلالات نحل تقاوم تغيرات المناخ " منحل كذا لون " من المشروعات المحلية الصغيرة " حياة كريمة " و مشروع زراعة الاشجار المثمرة فى دور الرعاية من المبادرات والمشاركات المجتمعية الغير هادفة للربح ومشروع باب أمل 3 و من المشروعات التنموية المتعلقة بالمرأة وتغير المناخ والاستدامة.



صورة جماعية للمشاركين في المؤتمر أمام المحافظة



جانب من مؤتمر الإعلان عن المشروعات



تكريم الدكتور أحمد غلاب عن مشروع تستزراع الشعاب



كرم بداره احد المكرمين



المحافظات الثلاثة خلال المؤتمر



تبادل الدروع بين محافظ الوادى الجديد واسيوط



تبادل الدروع بين محافظ البحر الأحمر والوادي الجديد