مجلس الاتحاد الروسى يوافق على تطبيق الأحكام العرفية فى المناطق المنضمة لموسكو

وكالات

وافق مجلس الاتحاد الروسي في جلسة عامة على مرسوم الرئيس فلاديمير بوتين، بشأن تطبيق الأحكام العرفية في جمهوريتي دونيتسك ولوجانسك الشعبيتين ومقاطعتي زابوروجيا وخيرسون، بحسب موقع "روسيا اليوم".

ووفقا للمادة 102 من الدستور الروسي، يفرض الرئيس الأحكام العرفية على الأراضي الروسية أو مناطقه الفردية في حالة الاعتداء على روسيا الاتحادية أو التهديد الفوري بالعدوان، مع إخطار مجلس الاتحاد ومجلس الدوما بذلك فورا، ويتم إدخال الأحكام العرفية بموجب مرسوم رئاسي يتم تقديمه على الفور إلى مجلس الاتحاد للموافقة عليه.

وفي وقت سابق يوم الأربعاء، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، تطبيق الأحكام العرفية في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، ومقاطعتي زابوروجيه وخيرسون اعتبارا من 20 أكتوبر.