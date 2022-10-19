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متفاوتة الشدة ورعدية أحيانا.. خرائط الأمطار وأماكن حدوثها حتى الأحد المقبل

الأربعاء، 19 أكتوبر 2022 02:35 م
متفاوتة الشدة ورعدية أحيانا.. خرائط الأمطار وأماكن حدوثها حتى الأحد المقبل حالة الطقس
كتب محمود راغب

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كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن  حالة الطقس المتوقعة من اليوم الأربعاء حتى الاثنين المقبل، حيث تشهد البلاد استمرار انخفاض فى درجات الحرارة، ليسود طقس مائل للحرارة  نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد  ، لطيف ليلا فى أول الليل مائل البرودة فى أخره على كافة الأنحاء.

وينشر "اليوم السابع" خرائط الأمطار حتى الأسبوع المقبل، كما يلى:

- الخميس 20 أكتوبر 2022
 
أمطار خفيفـة بنسبة حدوث ( 40 % تقريبا) على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى على فترات متقطعة. 
 
أمطار خفيفة على مناطـق مـن جنوب سيناء وشمـال محافظة البحر الأحمر وشمال ووسط الصعيد على فترات متقطعة، قد تكون رعدية أحيانا بنسبة حدوث ( 40 % تقريبا) .
 
نشـاط رياح أحياناً علـى مـناطـق مـن جـنـوب سيناء وشمال الصعيـد على فترات متقطعة.

- الجمعة 21 اكتوبر 2022

أمطار خفيفة بنسبة حدوث ( 30 % تقريبا)
على مناطـق مـن السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى وجنوب سيناء وشمـال محافظة البحر الأحمر على فترات متقطعة. 
 
نشاط رياح أحياناً على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة.

- السبت 22 أكتوبر 2022

أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى على فترات متقطعة بنسبة حدوث ( 40 % تقريبا) 
 
نشاط رياح أحياناً على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة. وجنوب سيناء

- الأحد 23 أكتوبر 2022

أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطـق مـن السواحل الشمالية والوجه البحرى على فترات متقطعة بنسبة حدوث ( 40:30 % تقريبا) .
 
نشاط رياح أحياناً على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة.

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