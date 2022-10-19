ما هى حبوب المهبل وطرق علاجها وأسبابها؟

فاطمة ياسر

حبوب المهبل مشكلة تتعرض لها الكثير من النساء، وتعرضهن للشعور والإصابة بالإزعاج الشديد، بسبب الألم الذى تشعر به المرأة المصابة، ويجب الذهاب على الفور للطبيب لتجنب انتشار هذه الحبوب.

وقدم التقرير المنشور عبر موقع WEBMED أبرز أسباب الإصابة وطرق علاج حبوب المهبل.

هناك العديد من الأسباب المؤدية للإصابة بحبوب المهبل، ومنها:

- التهاب الجلد التماسى

الذى يحدث نتجية أو رد فعل لتحسس الجسم من أى شىء غريب، كالصبون ذى رائحة، المناديل المبللة، الفوط الصحية، الأدوية الموضعية، والمزلقات، الواقي الذاكرى، والعرق.

- التهاب الجريبات

يعد من أسباب ظهور البثور فى المناطق الحساسة هو التهاب الجريبات، وهذا يحدث نتيجة لنمو الشعر داخل الجلد، أو ارتداء ملابس ضيقة، ما يتسبب فى تهيج الجلد، والإصابة بحبوب فى المهبل.

- التهاب الغدد العرقية

قد يتسبب فى الإصابة بحب الشباب ما يتسبب فى سهولة الإصابة بحبوب المهبل، ولذا يجب توخي الحذر.