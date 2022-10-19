اليوم السابع
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الأربعاء، 19 أكتوبر 2022 04:24 م
أكرم القصاص
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قطع المياه 9 ساعات ببعض مناطق شربين بالدقهلية لأعمال الصيانة.. غدا

الأربعاء، 19 أكتوبر 2022 02:48 م
قطع المياه 9 ساعات ببعض مناطق شربين بالدقهلية لأعمال الصيانة.. غدا قطع المياه - أرشيفية
الدقهلية - فريق محافظات

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أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية، عن قيامها بأعمال صيانة على خط مياه قطر 600 مللي بلاستيك، قبل مزلقان السكة الحديد بدنجواي على الطريق العمومي، الأمر الذي سوف يستدعي قطع المياه عن مركز ومدينة شربين، والقرى التابعة للوحدة المحلية بدنجواي وكفر الترعة القديم ورأس الخليج، وذلك غداً يوم الخميس الموافق 2022/10/20، في الفترة من الساعة 12.00 ظهراً حتى الساعة 8.00 مساءاً لمدة 9 ساعات.

 

وطالبت الشركة المواطنين، والمصالح الحكومية، والوحدات المحلية والهيئات والمستشفيات، والمخابز؛ بتدبير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال فترة الأعمال. حتى لا تتأثر الخدمة المقدمة للمواطنين خلال فترة الانقطاع.

 

 

 

 


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